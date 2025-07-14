True Base Army (TBA)
  MX ການຮັບປະກັນເລີ່ມຕົ້ນ

    2025-07-14 13:00

  MX ທີ່ຮັບປະກັນສິ້ນສຸດລົງ

    2025-07-15 12:50
  Airdrop Token
    2025-07-15 13:00 - 2025-07-15 14:00
  ເວລາລົງລາຍການ
    2025-07-15 15:00
1. MX ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ

ລາຍລະອຽດພາບຖ່າຍ

ຈົນກ່ວາ 2025-10-09 09:02
ຈໍານວນທັງໝົດທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວຂອງຂ້ອຍ
0 MX
ຄ່າສໍາປະສິດການຮັບປະກັນທີ່ຄາດຄະເນຂອງຂ້ອຍ--
2. MX ລາຍລະອຽດຂອງສັນຍາ
    -- TBA
    -- TBA
    -- MX
    -- MX

MX ກົນໄກລະດັບ

ລະ​ດັບ​ກິດ​ຈະ​ກໍາ​ເງື່ອນໄຂການຍົກລະດັບຄ່າສໍາປະສິດການຮັບປະກັນ
V15ການຖື MX100,0001
V2ເຊີນ 1 ຜູ້ເຊີນທີ່ຖືກຕ້ອງ1.5
V3ເຊີນ 2 ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຊີນທີ່ຖືກຕ້ອງ1.55
V4ເຊີນ 3 ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຊີນທີ່ຖືກຕ້ອງ1.6
V5ເຊີນ 4 ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຊີນທີ່ຖືກຕ້ອງ1.65
V6ເຊີນ 5 ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຊີນທີ່ຖືກຕ້ອງ1.7
V7ເຊີນ 6 ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຊີນທີ່ຖືກຕ້ອງ1.75

ລາຍລະອຽດກົດລະບຽບ

ຍິ່ງເຈົ້າໃຊ້ MX ໂທເຄັນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໃດນຶ່ງ ແລະ ຜູ້ເຊີນທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍເທົ່າທີ່ທ່ານສາມາດເຊີນໄດ້, ຄ່າສໍາປະສິດຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງທ່ານຈະສູງຂຶ້ນ ແລະ ຍິ່ງທ່ານມີລາຍໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງລາງວັນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຕົວຢ່າງ: ສົມມຸດວ່າມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສອງຄົນ, A ແລະ B, ໃນເຫດການນີ້.

A ການດໍາເນີນການ 2,999 MX ໂດຍບໍ່ມີຜູ້ເຊື້ອເຊີນທີ່ຖືກຕ້ອງ ດັ່ງນັ້ນ, ຄ່າສໍາປະສິດປະຕິບັດງານແມ່ນ1.

B ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ3,000 MX ແລະ 2 ມີຜູ້ເຊື້ອເຊີນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ດັ່ງນັ້ນ, ຄ່າສໍາປະສິດການກໍານົດແມ່ນ1.55.

ການຄິດໄລ່ຜົນຕອບແທນຂອງ A:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

ການຄິດໄລ່ຜົນຕອບແທນຂອງ B:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

True Base Army (TBA)
ຂໍ້ມູນໂຄງການ
True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.
ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ຈໍາ​ນວນ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງໂທເກັນ

1,000,000,000 TBA

ປະເພດ Token

BASE

ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ

26,315,790 TBA

ທີ່ຢູ່ສັນຍາ

https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E

ຈໍານວນຄະແນນສຽງ

5 MX - 100,000 MX

ກົດລະບຽບກິດຈະກໍາ
1. ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ມີເງື່ອນໄຂໃນການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ, ເຂົາທ່ານສາມາດໃຫ້ທີ່ຮັບປະກັນ MX ທີ່ຈະຊະນະ airdrops ຟຣີ.
2. ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ເຮັດການຊື້ຂາຍ Futures ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ລາຍການ (ບໍ່ມີຄູ່ການຊື້ຂາຍ ຫຼື ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານປະລິມານ) ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນເຫດການ Kickstarter.
3. ລະບົບຈະເອົາພາບລວມຂອງຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ທີ່ຖືກເຊີນທີ່ຖືກຕ້ອງ (ໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບ30 ມື້) ແລະ ອັບເດດລະດັບໃນມື້ຕໍ່ມາ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດກວດສອບຄ່າສໍາປະສິດລະດັບບັນຊີຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນຫນ້າກິດຈະກໍາ.
ກົນ​ໄກ​ການ​ຮັບປະກັນ
ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ຄໍາ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ປະ​ລິ​ມານ​ການ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ເຂົາ​ທ່ານ​. ການຮັບປະກັນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ລາງວັນເທົ່ານັ້ນ ແລະ MX ຈະບໍ່ຖືກແຊ່ແຂງ.
ລາງວັນ Airdrop
ລາງວັນ Airdrop = ປະລິມານທີ່ຮັບປະກັນທີ່ຖືກຕ້ອງໃນປະຈຸບັນຂອງຜູ້ໃຊ້ / ປະລິມານທີ່ຮັບປະກັນທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງຜູ້ໃຊ້ທັງໝົດ * ລາງວັນລວມທັງໝົດ. ລາງວັນຈະຖືກສົ່ງໄປໃສ່ບັນຊີ spot ຂອງຜູ້ໃຊ້ຫຼັງຈາກກິດຈະກຳຈົບລົງ.
ເຕືອນໄພຄວາມສ່ຽງ
1. ອາດຈະມີຄວາມບົກຜ່ອງໃນບາງໂຄງການໃນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ, ການດໍາເນີນງານ, ແລະດ້ານອື່ນໆ. ກະລຸນາເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງລະມັດລະວັງຫຼັງຈາກເຂົ້າໃຈໂຄງການຢ່າງສົມບູນ.
2. ລາຄາຂອງໂຄງການທີ່ທ່ານໄດ້ລົງຄະແນນສຽງອາດຈະປະສົບກັບການເໜັງຕີງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເນື່ອງຈາກສະພາບຕະຫຼາດ ຫຼື ເຫດຜົນທີ່ຄ້າຍຄືກັນອື່ນໆ.
3. ທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດຖອນການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງທ່ານເນື່ອງຈາກເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການ ຫຼື ເຫດຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວທີ MEXC.
4. ຖ້າຜູ້ໃຊ້ດຽວລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 100,000 MX ໃນຈໍານວນທັງຫມົດໃນທົ່ວຫຼາຍບັນຊີ, ບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະກະຕຸ້ນກົນໄກການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງຂອງແພລດຟອມ. ກະລຸນາດຳເນີນການດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ.