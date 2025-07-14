ລາຍລະອຽດພາບຖ່າຍ
- ລາງວັນຕົວຈິງຂອງຂ້ອຍລາງວັນຕົວຈິງຂອງຂ້ອຍ-- TBA
- ລາງວັນທີ່ຄາດຄະເນຂອງຂ້ອຍລາງວັນທີ່ຄາດຄະເນຂອງຂ້ອຍ-- TBA
- ປະລິມານທີ່ຮັບປະກັນຂອງຂ້ອຍປະລິມານທີ່ຮັບປະກັນຂອງຂ້ອຍ-- MX
- ການຮັບປະກັນທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງຂ້ອຍການຮັບປະກັນທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງຂ້ອຍ-- MX
ກິດຈະກໍາໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ
ການຈ່າຍເງິນສຳເລັດແລ້ວ. ຖ້າທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍານີ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນ, ເຂົ້າໄປເບິ່ງໜ້າປະຫວັດລາງວັນຂອງທ່ານເພື່ອກວດເບິ່ງລາຍລະອຽດລາງວັນຂອງທ່ານ ແລະ ໄປທີ່ບັນຊີ Spot ຂອງທ່ານເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າທ່ານໄດ້ຮັບ token Airdrop ຫຼື ບໍ່!
MX ກົນໄກລະດັບ
|ລະດັບກິດຈະກໍາ
|ເງື່ອນໄຂການຍົກລະດັບ
|ຄ່າສໍາປະສິດການຮັບປະກັນ
|V1
|5 ≤ ການຖື MX ≤ 100,000
|1
|V2
|ເຊີນ 1 ຜູ້ເຊີນທີ່ຖືກຕ້ອງ
|1.5
|V3
|ເຊີນ 2 ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຊີນທີ່ຖືກຕ້ອງ
|1.55
|V4
|ເຊີນ 3 ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຊີນທີ່ຖືກຕ້ອງ
|1.6
|V5
|ເຊີນ 4 ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຊີນທີ່ຖືກຕ້ອງ
|1.65
|V6
|ເຊີນ 5 ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຊີນທີ່ຖືກຕ້ອງ
|1.7
|V7
|ເຊີນ 6 ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຊີນທີ່ຖືກຕ້ອງ
|1.75
ລາຍລະອຽດກົດລະບຽບ
ຍິ່ງເຈົ້າໃຊ້ MX ໂທເຄັນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໃດນຶ່ງ ແລະ ຜູ້ເຊີນທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍເທົ່າທີ່ທ່ານສາມາດເຊີນໄດ້, ຄ່າສໍາປະສິດຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງທ່ານຈະສູງຂຶ້ນ ແລະ ຍິ່ງທ່ານມີລາຍໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງລາງວັນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຕົວຢ່າງ: ສົມມຸດວ່າມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສອງຄົນ, A ແລະ B, ໃນເຫດການນີ້.
A ການດໍາເນີນການ 2,999 MX ໂດຍບໍ່ມີຜູ້ເຊື້ອເຊີນທີ່ຖືກຕ້ອງ ດັ່ງນັ້ນ, ຄ່າສໍາປະສິດປະຕິບັດງານແມ່ນ1.
B ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ3,000 MX ແລະ 2 ມີຜູ້ເຊື້ອເຊີນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ດັ່ງນັ້ນ, ຄ່າສໍາປະສິດການກໍານົດແມ່ນ1.55.
ການຄິດໄລ່ຜົນຕອບແທນຂອງ A:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
ການຄິດໄລ່ຜົນຕອບແທນຂອງ B:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
ຈໍານວນທັງໝົດຂອງໂທເກັນ
1,000,000,000 TBA
ປະເພດ Token
BASE
ຈຳນວນ Airdrops ທັງໝົດ
26,315,790 TBA
ຈໍານວນຄະແນນສຽງ
5 MX - 100,000 MX
2. ລາຄາຂອງໂຄງການທີ່ທ່ານໄດ້ລົງຄະແນນສຽງອາດຈະປະສົບກັບການເໜັງຕີງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເນື່ອງຈາກສະພາບຕະຫຼາດ ຫຼື ເຫດຜົນທີ່ຄ້າຍຄືກັນອື່ນໆ.
3. ທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດຖອນການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງທ່ານເນື່ອງຈາກເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການ ຫຼື ເຫດຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວທີ MEXC.
4. ຖ້າຜູ້ໃຊ້ດຽວລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 100,000 MX ໃນຈໍານວນທັງຫມົດໃນທົ່ວຫຼາຍບັນຊີ, ບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະກະຕຸ້ນກົນໄກການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງຂອງແພລດຟອມ. ກະລຸນາດຳເນີນການດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ.