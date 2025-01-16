ມີລາຍໄດ້ສູງເຖິງ 5% APR—ໃນບັນດາອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ຄົງທີ່ສູງສຸດທີ່ມີຢູ່
ພຽງແຕ່ຖື USDE ແລະ ເລີ່ມໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍປະຈໍາວັນ.
ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງວາງເດີມພັນ ຫຼື ລັອກ ເງິນທຶນຂອງທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.
ລົງທະບຽນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງ MEXC ຫຼື ແອັບມືຖື ແລະ ເຮັດການຢັ້ງຢືນ KYC ໃຫ້ສໍາເລັດ.
ເພີດເພີນໄປກັບຄ່າທຳນຽມຕໍ່າສຸດໃນຕະຫຼາດໃນການຊື້ຂາຍ MEXC Spot.
ຖື USDE ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈປະຈໍາວັນ.
USDe ຊື່ງເປັນເງິນໂດລາສັງເຄາະຂອງ Ethena, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງການແກ້ໄຂສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ທົນທານຕໍ່ການເຊັນເຊີ, ຂະຫຍາຍໄດ້, ແລະ ຫມັ້ນຄົງ. ບໍ່ເຫມືອນກັບຫຼຽນຄົງທີ່ແບບດັ້ງເດີມທີ່ອີງໃສ່ການສະຫງວນ fiat, USDe ຮັກສາລາຄາທີ່ອ່ອນແອຕໍ່ກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດໂດຍຜ່ານກົນໄກການປ້ອງກັນເດວຕາໃນຕະຫຼາດອະນຸພັນ. USDe ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງເຕັມທີ່ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ສາມາດປະກອບເປັນອິດສະຫຼະໃນທົ່ວລະບົບນິເວດ DeFi.
ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງມີ 0.1 USDE ຕໍ່າສຸດໃນບັນຊີ Spot ຂອງພວກເຂົາເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນເຫດການນີ້. ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນ, ສະເຕກ, ຫຼື ລັອກຕົວທ່ານເອງ.
ດອກເບ້ຍຈະຖືກຄິດໄລ່ຕັ້ງແຕ່ວັນທີຍອດເງິນບັນຊີຈຸດຕໍ່າສຸດຂອງຜູ້ໃຊ້ຮອດ 0.1 USDE (T). ດອກເບ້ຍຈະເລີ່ມເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ T+1. ການແຈກຢາຍດອກເບ້ຍທໍາອິດຈະເກີດຂຶ້ນໃນມື້ຕໍ່ມາ (T+2) ແລະ ຈະສືບຕໍ່ຖືກໂອນເຂົ້າບັນຊີ Spot ຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນແຕ່ລະວັນ, ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດດ້ານຄຸນສົມບັດ.