ຮັບເງິນ USDE ໃນ MEXC

ຖື USDE ແລະ ມີລາຍໄດ້ປະຈໍາວັນ,
ເຖິງ 5% APR!

ການຖືຄອງປະຈຸບັນ
ດອກເບ້ຍ
ຂໍ້ດີ

ຜົນຕອບແທນສູງ

ມີລາຍໄດ້ສູງເຖິງ 5% APR—ໃນບັນດາອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ຄົງທີ່ສູງສຸດທີ່ມີຢູ່

ໃຊ້ງ່າຍ

ພຽງແຕ່ຖື USDE ແລະ ເລີ່ມໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍປະຈໍາວັນ.

ປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ

ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງວາງເດີມພັນ ຫຼື ລັອກ ເງິນທຶນຂອງທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.

ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໂດຍການຖື USDE ໃນ 3 ຂັ້ນຕອນ

1

ລົງທະບຽນສໍາລັບບັນຊີ MEXC

ລົງທະບຽນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງ MEXC ຫຼື ແອັບມືຖື ແລະ ເຮັດການຢັ້ງຢືນ KYC ໃຫ້ສໍາເລັດ.

2

ຊື້ ຫຼື ຝາກເງິນ USDE

ເພີດເພີນໄປກັບຄ່າທຳນຽມຕໍ່າສຸດໃນຕະຫຼາດໃນການຊື້ຂາຍ MEXC Spot.

3

ມີລາຍໄດ້ USDE

ຖື USDE ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈປະຈໍາວັນ.

Ethena USDe (USDE) ແມ່ນຫຍັງ?

USDe ຊື່ງເປັນເງິນໂດລາສັງເຄາະຂອງ Ethena, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງການແກ້ໄຂສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ທົນທານຕໍ່ການເຊັນເຊີ, ຂະຫຍາຍໄດ້, ແລະ ຫມັ້ນຄົງ. ບໍ່ເຫມືອນກັບຫຼຽນຄົງທີ່ແບບດັ້ງເດີມທີ່ອີງໃສ່ການສະຫງວນ fiat, USDe ຮັກສາລາຄາທີ່ອ່ອນແອຕໍ່ກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດໂດຍຜ່ານກົນໄກການປ້ອງກັນເດວຕາໃນຕະຫຼາດອະນຸພັນ. USDe ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງເຕັມທີ່ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ສາມາດປະກອບເປັນອິດສະຫຼະໃນທົ່ວລະບົບນິເວດ DeFi.

ກົດລະບຽບກິດຈະກຳ

ຂໍ້ກຳນົດການເຂົ້າຮ່ວມ

ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງມີ 0.1 USDE ຕໍ່າສຸດໃນບັນຊີ Spot ຂອງພວກເຂົາເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນເຫດການນີ້. ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນ, ສະເຕກ, ຫຼື ລັອກຕົວທ່ານເອງ.

ການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍ
  1. 1. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາການພະນັນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ລາຍໄດ້ແມ່ນຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ຍອດເງິນ USDE ຕໍ່າສຸດຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນບັນຊີ Spot ຈາກພາບລວມປະຈໍາວັນແລະ APR.
  2. 2. ອັດຕາດອກເບ້ຍປະຈໍາວັນແມ່ນປັບຕົວແບບເຄື່ອນໄຫວໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສົນໃຈໃນເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການຖືຄອງທັງຫມົດຂອງຜູ້ໃຊ້ເວທີ, ດ້ວຍການຈຳກັດສູງສຸດ 5% APR.
  3. 3. ອັດຕາດອກເບ້ຍຕົວຈິງຈະອີງໃສ່ຫນ້າຄໍາສັ່ງ - ເງິນຝາກປະຢັດທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ - ການສະແດງລາຍລະອຽດດອກເບ້ຍ.
ການແຈກຢາຍດອກເບ້ຍ

ດອກເບ້ຍຈະຖືກຄິດໄລ່ຕັ້ງແຕ່ວັນທີຍອດເງິນບັນຊີຈຸດຕໍ່າສຸດຂອງຜູ້ໃຊ້ຮອດ 0.1 USDE (T). ດອກເບ້ຍຈະເລີ່ມເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ T+1. ການແຈກຢາຍດອກເບ້ຍທໍາອິດຈະເກີດຂຶ້ນໃນມື້ຕໍ່ມາ (T+2) ແລະ ຈະສືບຕໍ່ຖືກໂອນເຂົ້າບັນຊີ Spot ຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນແຕ່ລະວັນ, ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດດ້ານຄຸນສົມບັດ.

ການມີສິດໄດ້ຮັບຂອງຜູ້ໃຊ້
  1. 1. ຜູ້ໃຊ້ຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດສໍາເລັດການຢັ້ງຢືນ KYC ຫຼັກ.
  2. 2. ບັນຊີສຳຮອງບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້.
  3. 3. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການຂອງ MEXC. MEXC ສະຫງວນສິດທີ່ຈະຕັດສິດຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ.
  4. 4. MEXC ສະຫງວນສິດໃນການຕີຄວາມໝາຍສຸດທ້າຍສຳລັບເຫດການນີ້. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທີມງານບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.