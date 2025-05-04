Zyfi ລາຄາ (ZFI)
ລາຄາສົດຂອງ Zyfi (ZFI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00333967USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 49.48KUSD. ZFI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດZyfiຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Zyfi ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +21.13%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 14.85M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງZFI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.ZFI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Zyfi ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00058251.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງZyfi ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0017463040.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Zyfi ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0024741460.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Zyfi ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.013098239450722724.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.00058251
|+21.13%
|30 ມື້
|$ -0.0017463040
|-52.28%
|60 ວັນ
|$ -0.0024741460
|-74.08%
|90 ວັນ
|$ -0.013098239450722724
|-79.68%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Zyfi: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.27%
+21.13%
-18.00%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Zyfi is a paymaster-as-a-service on the ZKsync Era Blockchain, enabling users to pay with any ERC-20 token as gas and satisfy any type of sponsorship logic. We are an infrastructure project leveraging native Account Abstraction to allow EOAs to connect to Paymaster contracts especially on ZKsync Era blockchain. Zyfi has built this paymaster-as-a-service which is truly flexible, audited (by Cantina, audits in docs), and easy to integrate for Dapps on the ZKsync Era blockchain. Two main products have been released so far: 1/ A seamless, flexible, audited API: This enables Dapps to let their users pay with any token as gas and accommodate any sponsorship logic. 2/A 'one-for-all' permissionless multi-signer paymaster: Dapps can start using this paymaster by simply depositing funds and adding a signer address. Once done, it can be interacted as if it's Dapp's own custom paymaster; thus removing the need to deploy paymaster at all.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 ZFI ເຖິງ VND
₫87.88341605
|1 ZFI ເຖິງ AUD
A$0.0051764885
|1 ZFI ເຖິງ GBP
￡0.0025047525
|1 ZFI ເຖິງ EUR
€0.0029389096
|1 ZFI ເຖິງ USD
$0.00333967
|1 ZFI ເຖິງ MYR
RM0.0142603909
|1 ZFI ເຖິງ TRY
₺0.1288110719
|1 ZFI ເຖິງ JPY
¥0.483918183
|1 ZFI ເຖິງ RUB
₽0.2761573123
|1 ZFI ເຖິງ INR
₹0.2826362721
|1 ZFI ເຖິງ IDR
Rp54.7486797648
|1 ZFI ເຖິງ KRW
₩4.6774082152
|1 ZFI ເຖິງ PHP
₱0.1858860322
|1 ZFI ເຖິງ EGP
￡E.0.1695216492
|1 ZFI ເຖິງ BRL
R$0.0188691355
|1 ZFI ເຖິງ CAD
C$0.0046087446
|1 ZFI ເຖິງ BDT
৳0.407105773
|1 ZFI ເຖິງ NGN
₦5.3520215552
|1 ZFI ເຖິງ UAH
₴0.138930272
|1 ZFI ເຖິງ VES
Bs0.29389096
|1 ZFI ເຖິງ PKR
Rs0.9415197664
|1 ZFI ເຖິງ KZT
₸1.7187945622
|1 ZFI ເຖິງ THB
฿0.110543077
|1 ZFI ເຖິງ TWD
NT$0.1025612657
|1 ZFI ເຖິງ AED
د.إ0.0122565889
|1 ZFI ເຖິງ CHF
Fr0.0027385294
|1 ZFI ເຖິງ HKD
HK$0.0258824425
|1 ZFI ເຖິງ MAD
.د.م0.0309253442
|1 ZFI ເຖິງ MXN
$0.0653907386