Zunami Governance Token ລາຄາ (ZUN)
ລາຄາສົດຂອງ Zunami Governance Token (ZUN) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00450158USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 157.28KUSD. ZUN ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດZunami Governance Tokenຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Zunami Governance Token ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -10.09%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 34.94M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງZUN ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.ZUN MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Zunami Governance Token ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000505234235300771.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງZunami Governance Token ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0004897692.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Zunami Governance Token ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001841938.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Zunami Governance Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.009036015833682834.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000505234235300771
|-10.09%
|30 ມື້
|$ +0.0004897692
|+10.88%
|60 ວັນ
|$ +0.0001841938
|+4.09%
|90 ວັນ
|$ -0.009036015833682834
|-66.74%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Zunami Governance Token: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.24%
-10.09%
-11.16%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Zunami is a decentralized protocol that issues aggregated stablecoins, with their collateral utilized in omnipools and diversified across various profit-generating strategies. The entire income generated by the protocol, including the full yield from zunStables collateral and performance fees from Vaults, is distributed among ZUN stakers. These stakers manage strategies in Omni Pools or obtain zunStables liquidity from Vaults through DAO proposals. Additionally, ZUN stakers participate in a Gauge weight vote every two weeks to decide the distribution of ZUN token emissions.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 ZUN ເຖິງ VND
₫118.4590777
|1 ZUN ເຖິງ AUD
A$0.006977449
|1 ZUN ເຖິງ GBP
￡0.003376185
|1 ZUN ເຖິງ EUR
€0.0039613904
|1 ZUN ເຖິງ USD
$0.00450158
|1 ZUN ເຖິງ MYR
RM0.0192217466
|1 ZUN ເຖິງ TRY
₺0.1736259406
|1 ZUN ເຖິງ JPY
¥0.652278942
|1 ZUN ເຖິງ RUB
₽0.3722356502
|1 ZUN ເຖິງ INR
₹0.3809687154
|1 ZUN ເຖິງ IDR
Rp73.7963816352
|1 ZUN ເຖິງ KRW
₩6.3047328848
|1 ZUN ເຖິງ PHP
₱0.2505579428
|1 ZUN ເຖິງ EGP
￡E.0.2285002008
|1 ZUN ເຖິງ BRL
R$0.025433927
|1 ZUN ເຖິງ CAD
C$0.0062121804
|1 ZUN ເຖິງ BDT
৳0.548742602
|1 ZUN ເຖິງ NGN
₦7.2140520448
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₴0.187265728
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Bs0.39163746
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Rs1.2690854336
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฿0.149002298
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NT$0.1382435218
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د.إ0.0165207986
|1 ZUN ເຖິງ CHF
Fr0.0036912956
|1 ZUN ເຖິງ HKD
HK$0.034887245
|1 ZUN ເຖິງ MAD
.د.م0.0416846308
|1 ZUN ເຖິງ MXN
$0.0881409364