ໂລໂກ້ zKML

zKML ລາຄາ (ZKML)

USD

zKML (ZKML) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.116242
$0.116242$0.116242
-4.60%(1D)

ລາຄາຂອງ zKML (ZKML) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ zKML (ZKML) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.11681USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 11.27MUSD. ZKML ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດzKMLຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- zKML ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -3.79%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 96.43M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງZKML ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.ZKML MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

zKML (ZKML) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ zKML ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0046077251621803.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງzKML ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0603313253.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ zKML ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0066967873.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ zKML ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0585328887682284.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0046077251621803-3.79%
30 ມື້$ +0.0603313253+51.65%
60 ວັນ$ -0.0066967873-5.73%
90 ວັນ$ -0.0585328887682284-33.38%

zKML (ZKML) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ zKML: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.11685
$ 0.11685$ 0.11685

$ 0.122636
$ 0.122636$ 0.122636

$ 0.825871
$ 0.825871$ 0.825871

-0.46%

-3.79%

-6.70%

zKML (ZKML) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 11.27M
$ 11.27M$ 11.27M

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96.43M
96.43M 96.43M

ແມ່ນຫຍັງ zKML (ZKML)

zKML is a groundbreaking crypto project revolutionizing digital privacy and security through innovative solutions. At its core, zKML prioritizes user privacy and security, offering cutting-edge technologies to safeguard digital interactions. Our flagship offerings include the zKOS operating system and Mobile-zKOS, designed to ensure secure communication on both desktop and mobile devices. Core Principles: At zKML, we adhere to stringent principles centered around user privacy and security. Our core values include: Privacy First: We believe in empowering users with complete control over their digital footprint, ensuring that their personal information remains confidential and secure. Security by Design: Our solutions are meticulously crafted to provide robust security measures, safeguarding users against digital threats and vulnerabilities. Innovation: We continuously push the boundaries of technology, leveraging advanced cryptographic techniques to deliver state-of-the-art solutions.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ zKML(ZKML)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ZKML ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 ZKML ເຖິງ VND
3,073.85515
1 ZKML ເຖິງ AUD
A$0.1810555
1 ZKML ເຖິງ GBP
0.0876075
1 ZKML ເຖິງ EUR
0.1027928
1 ZKML ເຖິງ USD
$0.11681
1 ZKML ເຖິງ MYR
RM0.4987787
1 ZKML ເຖິງ TRY
4.5053617
1 ZKML ເຖິງ JPY
¥16.925769
1 ZKML ເຖິງ RUB
9.6590189
1 ZKML ເຖິງ INR
9.8856303
1 ZKML ເຖິງ IDR
Rp1,914.9177264
1 ZKML ເຖິງ KRW
163.5994136
1 ZKML ເຖິງ PHP
6.5016446
1 ZKML ເຖິງ EGP
￡E.5.9292756
1 ZKML ເຖິງ BRL
R$0.6599765
1 ZKML ເຖິງ CAD
C$0.1611978
1 ZKML ເຖິງ BDT
14.239139
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187.1950336
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4.859296
1 ZKML ເຖິງ VES
Bs10.04566
1 ZKML ເຖິງ PKR
Rs32.9310752
1 ZKML ເຖິງ KZT
60.1174346
1 ZKML ເຖິງ THB
฿3.866411
1 ZKML ເຖິງ TWD
NT$3.5872351
1 ZKML ເຖິງ AED
د.إ0.4286927
1 ZKML ເຖິງ CHF
Fr0.0957842
1 ZKML ເຖິງ HKD
HK$0.9052775
1 ZKML ເຖິງ MAD
.د.م1.0816606
1 ZKML ເຖິງ MXN
$2.2871398