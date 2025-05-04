zkLend ລາຄາ (ZEND)

USD

zkLend (ZEND) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00506179
$0.00506179$0.00506179
0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ zkLend (ZEND) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ zkLend (ZEND) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00506179USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 301.73KUSD. ZEND ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດzkLendຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- zkLend ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ --
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 59.61M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງZEND ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.ZEND MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

zkLend (ZEND) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ zkLend ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງzkLend ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0028674680.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ zkLend ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0041488860.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ zkLend ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.03721080908617518.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0--
30 ມື້$ -0.0028674680-56.64%
60 ວັນ$ -0.0041488860-81.96%
90 ວັນ$ -0.03721080908617518-88.02%

zkLend (ZEND) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ zkLend: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.54
$ 3.54$ 3.54

--

--

-0.23%

zkLend (ZEND) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 301.73K
$ 301.73K$ 301.73K

--
----

59.61M
59.61M 59.61M

ແມ່ນຫຍັງ zkLend (ZEND)

zkLend is permissionless money-market protocol natively powered by Starknet, combining zk-rollup scalability, superior transaction speed and cost savings with Etheruem's security. zkLend allows users to deposit and borrow assets into protocol's liquidity pools in a seamless, trustless manner. zkLend is amongst one of the largest and earliest DeFi protocols building on Starknet since early 2022. zkLend currently supports 7 assets: USDC, USDT, DAI, ETH, wstETH, wBTC and STRK, with many more assets to come.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ zkLend(ZEND)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ZEND ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 ZEND ເຖິງ VND
133.20100385
1 ZEND ເຖິງ AUD
A$0.0078457745
1 ZEND ເຖິງ GBP
0.0037963425
1 ZEND ເຖິງ EUR
0.0044543752
1 ZEND ເຖິງ USD
$0.00506179
1 ZEND ເຖິງ MYR
RM0.0216138433
1 ZEND ເຖິງ TRY
0.1952332403
1 ZEND ເຖິງ JPY
¥0.733453371
1 ZEND ເຖິງ RUB
0.4185594151
1 ZEND ເຖິງ INR
0.4283792877
1 ZEND ເຖິງ IDR
Rp82.9801506576
1 ZEND ເຖິງ KRW
7.0893406024
1 ZEND ເຖິງ PHP
0.2817392314
1 ZEND ເຖິງ EGP
￡E.0.2569364604
1 ZEND ເຖິງ BRL
R$0.0285991135
1 ZEND ເຖິງ CAD
C$0.0069852702
1 ZEND ເຖິງ BDT
0.617032201
1 ZEND ເຖິງ NGN
8.1118221824
1 ZEND ເຖິງ UAH
0.210570464
1 ZEND ເຖິງ VES
Bs0.44037573
1 ZEND ເຖິງ PKR
Rs1.4270198368
1 ZEND ເຖິງ KZT
2.6051008414
1 ZEND ເຖິງ THB
฿0.167545249
1 ZEND ເຖິງ TWD
NT$0.1554475709
1 ZEND ເຖິງ AED
د.إ0.0185767693
1 ZEND ເຖິງ CHF
Fr0.0041506678
1 ZEND ເຖິງ HKD
HK$0.0392288725
1 ZEND ເຖິງ MAD
.د.م0.0468721754
1 ZEND ເຖິງ MXN
$0.0991098482