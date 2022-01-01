zkApes Token (ZAT) Tokenomics
What is the project about? zkApes is a metaverse project built on zkSync Era, called Apeverse. Apeverse aims to bring people together from all around the world for entertainment, education, interaction, and expression. Apeverse is developing a whole metaverse ecosystem based on Apes NFTs (dNFTs), users can exchange your NFT(AMM), play games, make money in Apeverse.
What makes your project unique? zkApes is the first metaverse project built on zkSync Era, which is developing a whole metaverse ecosystem, including 8 products: Apes NFT, dNFT, mutant NFT, NFT DEX(AMM), NFT browser, NFTFI, zkSync Name Service and game lobby. zkApes has the largest NFT community on zkSync Era, with 100,000 discord members and 140,000 twitter followers now. zkApes has launch the zkApes token($ZAT), with more than 200,000 onchain holders now. Ranked second in trading volume of NFT on Mint Square.
History of your project. zkApes was launched on Sep. 1st, 2022, released Apeverse roadmap on Oct. 28th, 2022, deployed the first NFT contract on zkSync Era mainnet on Mar. 24th, 2023, launched the first NFT browser on Apr. 12th, 2023, launched the first NFT DEX on Apr. 28th, 2023. zkApes is conducting the biggest airdrop on zkSync for zkSync users.
What’s next for your project? zkApes is launching dNFT and NFTFi, users can stake and lend NFTs (dNFTs) on NFTs DEXs, they can also stake zkApes token for $ZAT. zkApes is setting up cooperations with several game projects, they will be listed on Apeverse game lobby. In addition to new products, zkApes is updating NFTs traits, NFT DEX and NFT browser constantly. The future of Apeverse belongs to the DAO community, and the role of the zkApes token for enabling community-driven DAO governance.
What can your token be used for? Stake, lend zkApes NFTs and earn $ZAT, stake $ZAT and earn $ZAT, buy dNFT by $ZAT, community governance by $ZAT.
zkApes Token (ZAT) Tokenomics ແລະ ການວິເຄາະລາຄາ
ສຳຫຼວດ tokennomics ຫຼັກ ແລະຂໍ້ມູນລາຄາສຳລັບzkApes Token (ZAT), ລວມທັງລາຄາຕະຫຼາດ, ລາຍລະອຽດການສະໜອງ FDV ແລະ ປະຫວັດລາຄາ. ເຂົ້າໃຈມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງໂທເຄັນ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງຕະຫຼາດຂອງມັນຢ່າງໄວວາ.
zkApes Token (ZAT) Tokenomics: ລາຍລະອຽດຂອງການວັດແທກທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ກໍລະນີການນໍາໃຊ້
ຄວາມເຂົ້າໃຈ tokennomics ຂອງ zkApes Token (ZAT) ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອວິເຄາະມູນຄ່າ, ຄວາມຍືນຍົງ, ແລະ ທ່າແຮງໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນ.
ຕົວຊີ້ບອກຫຼັກ ແລະ ວິທີການຄຳນວນ:
ການສະໜອງທັງໝົດ:
ຈໍານວນສູງສຸດຂອງZAT ໂທເຄັນທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ຫຼື ຈະເຄີຍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ.
ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:
ຈໍານວນຂອງໂທເຄັນໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ໃນມືສາທາລະນະ.
ການສະໜອງສູງສຸດ:
ຄວາມຕ້ອງການຄົງທີ່ກ່ຽວກັບຈໍານວນZAT ໂທເຄັນທັງຫມົດທີ່ສາມາດມີຢູ່.
FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):
ຄິດໄລ່ຈາກລາຄາປັດຈຸບັນ × ການສະໜອງສູງສຸດ, ນີ້ເປັນການຄາດຄະເນຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ຖ້າໂທເຄັນທັງໝົດຢູ່ໃນການໝູນວຽນ.
ອັດຕາເງິນເຟີ້:
ການສະທ້ອນເຖິງຄວາມໄວຂອງການເປີດຕົວໂທເຄັນໃຫມ່ນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດແຄນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.
ເປັນຫຍັງເມຕຣິກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຊື້ຂາຍ?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນທີ່ສູງຂຶ້ນ = ສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ.
ການສະຫນອງສູງສຸດທີ່ຈໍາກັດ + ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າ = ທ່າແຮງການປັບລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.
ການແຜ່ກະຈາຍໂທເຄັນໂປ່ງໃສ = ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນທີ່ດີກວ່າໃນໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາຂອງການຄວບຄຸມສູນກາງ.
FDVສູງເມື່ອມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຕໍ່າ = ອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງການປະເມີນມູນຄ່າເກີນ.
ດຽວນີ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈZAT's tokenomics, ມາສຳຫຼວດລາຄາສົດຂອງZATໂທເຄັນກັນເທາະ!
ZAT ການຄາດເດົາລາຄາ
ສົງໄສວ່າພວກເຮົາກຳລັງZAT ມຸ່ງໜ້າໄປໃສ? ຫນ້າການຄາດຄະເນລາຄາຂອງພວກZATເຮົາປະສົມປະສານຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດແນວໂນ້ມປະຫວັດສາດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການເພື່ອໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຄາດຄະເນ.
