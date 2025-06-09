ໂລໂກ້ ZENEX

ZENEX ລາຄາ (ZNX)

USD

ZENEX (ZNX) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0,487081
$0,487081$0,487081
-%0,20(1D)

ລາຄາຂອງ ZENEX (ZNX) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ ZENEX (ZNX) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0,487081USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0,00USD. ZNX ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດZENEXຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- ZENEX ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -%0,20
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0,00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງZNX ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.ZNX MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ZENEX (ZNX) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ ZENEX ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0,0010174877932453.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງZENEX ຖຶງ USD ເປັນ $ +0,1218302096.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ ZENEX ຖຶງ USD ເປັນ $ +7,5255213693.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ ZENEX ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0,0010174877932453-%0,20
30 ມື້$ +0,1218302096+%25,01
60 ວັນ$ +7,5255213693+%1.545,02
90 ວັນ$ 0--

ZENEX (ZNX) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ ZENEX: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0,486426
$ 0,486426$ 0,486426

$ 0,493493
$ 0,493493$ 0,493493

$ 0,779117
$ 0,779117$ 0,779117

+%0,05

-%0,20

+%10,17

ZENEX (ZNX) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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----

0,00
0,00 0,00

ແມ່ນຫຍັງ ZENEX (ZNX)

Zenex is a new generation token used to top-up the balances of user’s accounts on gaming, gambling and payment platforms.The functionality of the token allows to solve the problems of online services in terms of accepting payments. Besides the features for technical use in payment scenarios, the token has additional value for the gaming and gambling industry as a marketing tool to attract new users. The Zenex token was created based on the infrastructure of the licensed European financial service bitexpro.eu and is already being used as a payment medium on a number of platforms today. The project is being developed by an international team of more than 100 people, including specialists from Estonia, the Czech Republic, Lithuania, Spain, Germany, Ukraine, Russia, Kazakhstan, Turkey, Egypt and the UAE. The fundamentality of the ZENEX token lies in the variety of usage scenarios — the token supports liquidity within the Bitexpro.eu payment system (the token issuer), which allows businesses to accept payments in 300+ currencies (fiat and crypto). In addition to the payment functionality, international loyalty programs are formed on the basis of ZENEX token, providing traffic for gaming platforms through a number of mechanics.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ ZENEX(ZNX)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ZNX ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 ZNX ເຖິງ VND
12.817,536515
1 ZNX ເຖິງ AUD
A$0,74523393
1 ZNX ເຖິງ GBP
0,35556913
1 ZNX ເຖິງ EUR
0,42376047
1 ZNX ເຖິງ USD
$0,487081
1 ZNX ເຖິງ MYR
RM2,06035263
1 ZNX ເຖິງ TRY
19,10818763
1 ZNX ເຖິງ JPY
¥70,36372126
1 ZNX ເຖິງ RUB
38,479399
1 ZNX ເຖິງ INR
41,72335846
1 ZNX ເຖິງ IDR
Rp7.984,93314864
1 ZNX ເຖິງ KRW
659,99962581
1 ZNX ເຖິງ PHP
27,16937818
1 ZNX ເຖິງ EGP
￡E.24,17870084
1 ZNX ເຖິງ BRL
R$2,71304117
1 ZNX ເຖິງ CAD
C$0,66243016
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1 ZNX ເຖິງ NGN
759,87558486
1 ZNX ເຖິງ UAH
20,23821555
1 ZNX ເຖິງ VES
Bs47,733938
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Rs137,43477496
1 ZNX ເຖິງ KZT
247,8755209
1 ZNX ເຖິງ THB
฿15,91293627
1 ZNX ເຖິງ TWD
NT$14,56859271
1 ZNX ເຖິງ AED
د.إ1,78758727
1 ZNX ເຖິງ CHF
Fr0,39940642
1 ZNX ເຖິງ HKD
HK$3,81871504
1 ZNX ເຖິງ MAD
.د.م4,46166196
1 ZNX ເຖິງ MXN
$9,27889305