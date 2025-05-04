ໂລໂກ້ Zasset zUSD

Zasset zUSD ລາຄາ (ZUSD)

USD

Zasset zUSD (ZUSD) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.832088
$0.832088$0.832088
-2.30%(1D)

ລາຄາຂອງ Zasset zUSD (ZUSD) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Zasset zUSD (ZUSD) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.832088USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 393.86KUSD. ZUSD ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດZasset zUSDຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Zasset zUSD ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -2.30%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 473.33K USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງZUSD ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.ZUSD MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Zasset zUSD (ZUSD) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Zasset zUSD ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0196454696130681.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງZasset zUSD ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0194929927.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Zasset zUSD ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0700896845.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Zasset zUSD ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0276057213516857.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0196454696130681-2.30%
30 ມື້$ +0.0194929927+2.34%
60 ວັນ$ +0.0700896845+8.42%
90 ວັນ$ +0.0276057213516857+3.43%

Zasset zUSD (ZUSD) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Zasset zUSD: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.830837
$ 0.830837$ 0.830837

$ 0.852253
$ 0.852253$ 0.852253

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

-0.01%

-2.30%

+1.90%

Zasset zUSD (ZUSD) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 393.86K
$ 393.86K$ 393.86K

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473.33K
473.33K 473.33K

ແມ່ນຫຍັງ Zasset zUSD (ZUSD)

A defi platform facilitating the creation of on-chain synthetic assets representing the real economy.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Zasset zUSD (ZUSD) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Zasset zUSD(ZUSD)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ZUSD ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 ZUSD ເຖິງ VND
21,896.39572
1 ZUSD ເຖິງ AUD
A$1.2897364
1 ZUSD ເຖິງ GBP
0.624066
1 ZUSD ເຖິງ EUR
0.73223744
1 ZUSD ເຖິງ USD
$0.832088
1 ZUSD ເຖິງ MYR
RM3.55301576
1 ZUSD ເຖິງ TRY
32.09363416
1 ZUSD ເຖິງ JPY
¥120.5695512
1 ZUSD ເຖິງ RUB
68.80535672
1 ZUSD ເຖິງ INR
70.41960744
1 ZUSD ເຖິງ IDR
Rp13,640.78470272
1 ZUSD ເຖິງ KRW
1,165.38916928
1 ZUSD ເຖິງ PHP
46.31401808
1 ZUSD ເຖິງ EGP
￡E.42.23678688
1 ZUSD ເຖິງ BRL
R$4.7012972
1 ZUSD ເຖິງ CAD
C$1.14828144
1 ZUSD ເຖິງ BDT
101.4315272
1 ZUSD ເຖິງ NGN
1,333.47094528
1 ZUSD ເຖິງ UAH
34.6148608
1 ZUSD ເຖິງ VES
Bs71.559568
1 ZUSD ເຖິງ PKR
Rs234.58224896
1 ZUSD ເຖິງ KZT
428.24241008
1 ZUSD ເຖິງ THB
฿27.5421128
1 ZUSD ເຖິງ TWD
NT$25.55342248
1 ZUSD ເຖິງ AED
د.إ3.05376296
1 ZUSD ເຖິງ CHF
Fr0.68231216
1 ZUSD ເຖິງ HKD
HK$6.448682
1 ZUSD ເຖິງ MAD
.د.م7.70513488
1 ZUSD ເຖິງ MXN
$16.29228304