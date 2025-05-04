ໂລໂກ້ Young Boys Fan Token

Young Boys Fan Token ລາຄາ (YBO)

USD

Young Boys Fan Token (YBO) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.129613
$0.129613$0.129613
-4.80%(1D)

ລາຄາຂອງ Young Boys Fan Token (YBO) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Young Boys Fan Token (YBO) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.129613USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 148.42KUSD. YBO ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດYoung Boys Fan Tokenຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Young Boys Fan Token ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -4.87%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.15M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງYBO ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.YBO MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Young Boys Fan Token (YBO) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Young Boys Fan Token ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0066459089933143.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງYoung Boys Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0033880838.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Young Boys Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0258897690.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Young Boys Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.06895455739229254.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0066459089933143-4.87%
30 ມື້$ +0.0033880838+2.61%
60 ວັນ$ -0.0258897690-19.97%
90 ວັນ$ -0.06895455739229254-34.72%

Young Boys Fan Token (YBO) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Young Boys Fan Token: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.129575
$ 0.129575$ 0.129575

$ 0.136276
$ 0.136276$ 0.136276

$ 6.44
$ 6.44$ 6.44

+0.02%

-4.87%

-0.84%

Young Boys Fan Token (YBO) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 148.42K
$ 148.42K$ 148.42K

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1.15M
1.15M 1.15M

ແມ່ນຫຍັງ Young Boys Fan Token (YBO)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Young Boys Fan Token (YBO) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Young Boys Fan Token(YBO)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

YBO ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 YBO ເຖິງ VND
3,410.766095
1 YBO ເຖິງ AUD
A$0.20090015
1 YBO ເຖິງ GBP
0.09720975
1 YBO ເຖິງ EUR
0.11405944
1 YBO ເຖິງ USD
$0.129613
1 YBO ເຖິງ MYR
RM0.55344751
1 YBO ເຖິງ TRY
4.99917341
1 YBO ເຖິງ JPY
¥18.7809237
1 YBO ເຖິງ RUB
10.71769897
1 YBO ເຖິງ INR
10.96914819
1 YBO ເຖິງ IDR
Rp2,124.80293872
1 YBO ເຖິງ KRW
181.53078328
1 YBO ເຖິງ PHP
7.21425958
1 YBO ເຖິງ EGP
￡E.6.57915588
1 YBO ເຖິງ BRL
R$0.73231345
1 YBO ເຖິງ CAD
C$0.17886594
1 YBO ເຖິງ BDT
15.7998247
1 YBO ເຖິງ NGN
207.71260928
1 YBO ເຖິງ UAH
5.3919008
1 YBO ເຖິງ VES
Bs11.146718
1 YBO ເຖິງ PKR
Rs36.54049696
1 YBO ເຖິງ KZT
66.70662658
1 YBO ເຖິງ THB
฿4.2901903
1 YBO ເຖິງ TWD
NT$3.98041523
1 YBO ເຖິງ AED
د.إ0.47567971
1 YBO ເຖິງ CHF
Fr0.10628266
1 YBO ເຖິງ HKD
HK$1.00450075
1 YBO ເຖິງ MAD
.د.م1.20021638
1 YBO ເຖິງ MXN
$2.53782254