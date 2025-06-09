ໂລໂກ້ Yield Optimizer BTC

Yield Optimizer BTC ລາຄາ (YOBTC)

USD

Yield Optimizer BTC (YOBTC) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$107,405
$107,405$107,405
+1.30%(1D)

ລາຄາຂອງ Yield Optimizer BTC (YOBTC) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Yield Optimizer BTC (YOBTC) ມື້ນີ້ແມ່ນ 107,405USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 586.94KUSD. YOBTC ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດYield Optimizer BTCຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Yield Optimizer BTC ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +1.31%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 5.46 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງYOBTC ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.YOBTC MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Yield Optimizer BTC (YOBTC) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Yield Optimizer BTC ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +1,381.95.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງYield Optimizer BTC ຖຶງ USD ເປັນ $ +3,519.6296285000.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Yield Optimizer BTC ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Yield Optimizer BTC ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +1,381.95+1.31%
30 ມື້$ +3,519.6296285000+3.28%
60 ວັນ$ 0--
90 ວັນ$ 0--

Yield Optimizer BTC (YOBTC) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Yield Optimizer BTC: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 105,514
$ 105,514$ 105,514

$ 108,024
$ 108,024$ 108,024

$ 914,351,589,839,370
$ 914,351,589,839,370$ 914,351,589,839,370

-0.61%

+1.31%

+2.76%

Yield Optimizer BTC (YOBTC) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 586.94K
$ 586.94K$ 586.94K

--
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5.46
5.46 5.46

ແມ່ນຫຍັງ Yield Optimizer BTC (YOBTC)

Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield for BTC in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. YO is fully self custodial and you keep control of your assets at all time.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Yield Optimizer BTC(YOBTC)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

YOBTC ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 YOBTC ເຖິງ VND
2,826,362,575
1 YOBTC ເຖິງ AUD
A$164,329.65
1 YOBTC ເຖິງ GBP
78,405.65
1 YOBTC ເຖິງ EUR
93,442.35
1 YOBTC ເຖິງ USD
$107,405
1 YOBTC ເຖິງ MYR
RM454,323.15
1 YOBTC ເຖິງ TRY
4,212,424.1
1 YOBTC ເຖິງ JPY
¥15,536,133.25
1 YOBTC ເຖິງ RUB
8,484,995
1 YOBTC ເຖິງ INR
9,201,386.35
1 YOBTC ເຖິງ IDR
Rp1,760,737,423.2
1 YOBTC ເຖິງ KRW
145,732,474.25
1 YOBTC ເຖິງ PHP
5,995,347.1
1 YOBTC ເຖິງ EGP
￡E.5,330,510.15
1 YOBTC ເຖິງ BRL
R$599,319.9
1 YOBTC ເຖິງ CAD
C$147,144.85
1 YOBTC ເຖິງ BDT
13,125,965.05
1 YOBTC ເຖິງ NGN
167,558,244.3
1 YOBTC ເຖິງ UAH
4,462,677.75
1 YOBTC ເຖິງ VES
Bs10,525,690
1 YOBTC ເຖິງ PKR
Rs30,305,394.8
1 YOBTC ເຖິງ KZT
54,658,404.5
1 YOBTC ເຖິງ THB
฿3,513,217.55
1 YOBTC ເຖິງ TWD
NT$3,215,705.7
1 YOBTC ເຖິງ AED
د.إ394,176.35
1 YOBTC ເຖິງ CHF
Fr88,072.1
1 YOBTC ເຖິງ HKD
HK$842,055.2
1 YOBTC ເຖິງ MAD
.د.م983,829.8
1 YOBTC ເຖິງ MXN
$2,048,213.35