YAPSTER ລາຄາ (YAPSTER)
ລາຄາສົດຂອງ YAPSTER (YAPSTER) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0019366USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.77MUSD. YAPSTER ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດYAPSTERຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- YAPSTER ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -12.48%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 915.53M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງYAPSTER ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.YAPSTER MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ YAPSTER ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000276383724163096.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງYAPSTER ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001737995.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ YAPSTER ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004421499.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ YAPSTER ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000276383724163096
|-12.48%
|30 ມື້
|$ +0.0001737995
|+8.97%
|60 ວັນ
|$ -0.0004421499
|-22.83%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ YAPSTER: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.37%
-12.48%
-28.60%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Yapster is an innovative social gaming platform that combines the creativity of meme-making with the thrill of friendly competition. Yapster players unleash their wit and humor by creating original memes, then compete against other creators to see whose meme reigns supreme. Each game brings new challenges and opportunities to showcase your meme-crafting skills. But Yapster isn't just another meme game – it's revolutionizing the memecoin space with a unique approach to cryptocurrency launches. In an industry-first twist, aspiring crypto creators must prove their meme mastery through gameplay before launching their memecoin. This gamified approach ensures that only the most creative projects make it to launch, adding an extra layer of engagement and quality control.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 YAPSTER ເຖິງ VND
₫50.961629
|1 YAPSTER ເຖິງ AUD
A$0.00300173
|1 YAPSTER ເຖິງ GBP
￡0.00145245
|1 YAPSTER ເຖິງ EUR
€0.001704208
|1 YAPSTER ເຖິງ USD
$0.0019366
|1 YAPSTER ເຖິງ MYR
RM0.008269282
|1 YAPSTER ເຖິງ TRY
₺0.074694662
|1 YAPSTER ເຖິງ JPY
¥0.28061334
|1 YAPSTER ເຖິງ RUB
₽0.160137454
|1 YAPSTER ເຖິງ INR
₹0.163894458
|1 YAPSTER ເຖິງ IDR
Rp31.747535904
|1 YAPSTER ເຖິງ KRW
₩2.712324496
|1 YAPSTER ເຖິງ PHP
₱0.107791156
|1 YAPSTER ເຖິງ EGP
￡E.0.098301816
|1 YAPSTER ເຖິງ BRL
R$0.01094179
|1 YAPSTER ເຖິງ CAD
C$0.002672508
|1 YAPSTER ເຖິງ BDT
৳0.23607154
|1 YAPSTER ເຖິງ NGN
₦3.103517696
|1 YAPSTER ເຖິງ UAH
₴0.08056256
|1 YAPSTER ເຖິງ VES
Bs0.1665476
|1 YAPSTER ເຖິງ PKR
Rs0.545966272
|1 YAPSTER ເຖິງ KZT
₸0.996690556
|1 YAPSTER ເຖິງ THB
฿0.06410146
|1 YAPSTER ເຖິງ TWD
NT$0.059472986
|1 YAPSTER ເຖິງ AED
د.إ0.007107322
|1 YAPSTER ເຖິງ CHF
Fr0.001588012
|1 YAPSTER ເຖິງ HKD
HK$0.01500865
|1 YAPSTER ເຖິງ MAD
.د.م0.017932916
|1 YAPSTER ເຖິງ MXN
$0.037918628