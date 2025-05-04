ໂລໂກ້ YadaCoin

YadaCoin ລາຄາ (YDA)

USD

YadaCoin (YDA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00991263
$0.00991263$0.00991263
+0.30%(1D)

ລາຄາຂອງ YadaCoin (YDA) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ YadaCoin (YDA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00991263USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 171.19KUSD. YDA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດYadaCoinຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- YadaCoin ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.36%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 17.27M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງYDA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.YDA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

YadaCoin (YDA) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ YadaCoin ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງYadaCoin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0019478863.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ YadaCoin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0047735736.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ YadaCoin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.005661024079016919.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+0.36%
30 ມື້$ -0.0019478863-19.65%
60 ວັນ$ -0.0047735736-48.15%
90 ວັນ$ -0.005661024079016919-36.35%

YadaCoin (YDA) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ YadaCoin: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.0097045
$ 0.0097045$ 0.0097045

$ 0.01067557
$ 0.01067557$ 0.01067557

$ 0.056828
$ 0.056828$ 0.056828

-0.43%

+0.36%

-1.72%

YadaCoin (YDA) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 171.19K
$ 171.19K$ 171.19K

--
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17.27M
17.27M 17.27M

ແມ່ນຫຍັງ YadaCoin (YDA)

YadaCoin is an open source currency, payment network, and blockchain enabling access to your identity and relationships across devices and platforms.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

YadaCoin (YDA) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

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ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

YDA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 YDA ເຖິງ VND
260.85085845
1 YDA ເຖິງ AUD
A$0.0153645765
1 YDA ເຖິງ GBP
0.0074344725
1 YDA ເຖິງ EUR
0.0087231144
1 YDA ເຖິງ USD
$0.00991263
1 YDA ເຖິງ MYR
RM0.0423269301
1 YDA ເຖິງ TRY
0.3823301391
1 YDA ເຖິງ JPY
¥1.436340087
1 YDA ເຖິງ RUB
0.8196753747
1 YDA ເຖິງ INR
0.8389058769
1 YDA ເຖິງ IDR
Rp162.5021051472
1 YDA ເຖິງ KRW
13.8832330728
1 YDA ເຖິງ PHP
0.5517369858
1 YDA ເຖິງ EGP
￡E.0.5031650988
1 YDA ເຖິງ BRL
R$0.0560063595
1 YDA ເຖິງ CAD
C$0.0136794294
1 YDA ເຖິງ BDT
1.208349597
1 YDA ເຖິງ NGN
15.8855843328
1 YDA ເຖິງ UAH
0.412365408
1 YDA ເຖິງ VES
Bs0.85248618
1 YDA ເຖິງ PKR
Rs2.7945686496
1 YDA ເຖິງ KZT
5.1016341558
1 YDA ເຖິງ THB
฿0.328108053
1 YDA ເຖິງ TWD
NT$0.3044168673
1 YDA ເຖິງ AED
د.إ0.0363793521
1 YDA ເຖິງ CHF
Fr0.0081283566
1 YDA ເຖິງ HKD
HK$0.0768228825
1 YDA ເຖິງ MAD
.د.م0.0917909538
1 YDA ເຖິງ MXN
$0.1940892954