ໂລໂກ້ XT Stablecoin XTUSD

XT Stablecoin XTUSD ລາຄາ (XTUSD)

USD

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.999784
$0.999784$0.999784
0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.998638USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 32.76MUSD. XTUSD ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດXT Stablecoin XTUSDຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- XT Stablecoin XTUSD ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.01%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 32.80M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງXTUSD ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.XTUSD MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ XT Stablecoin XTUSD ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0001878230793614.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງXT Stablecoin XTUSD ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004984202.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ XT Stablecoin XTUSD ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0228383517.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ XT Stablecoin XTUSD ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0025097574949617.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0001878230793614-0.01%
30 ມື້$ -0.0004984202-0.04%
60 ວັນ$ -0.0228383517-2.28%
90 ວັນ$ +0.0025097574949617+0.25%

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ XT Stablecoin XTUSD: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.996337
$ 0.996337$ 0.996337

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 42.29
$ 42.29$ 42.29

-0.10%

-0.01%

-0.18%

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 32.76M
$ 32.76M$ 32.76M

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32.80M
32.80M 32.80M

ແມ່ນຫຍັງ XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ XT Stablecoin XTUSD(XTUSD)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

XTUSD ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 XTUSD ເຖິງ VND
26,279.15897
1 XTUSD ເຖິງ AUD
A$1.5478889
1 XTUSD ເຖິງ GBP
0.7489785
1 XTUSD ເຖິງ EUR
0.87880144
1 XTUSD ເຖິງ USD
$0.998638
1 XTUSD ເຖິງ MYR
RM4.26418426
1 XTUSD ເຖິງ TRY
38.51746766
1 XTUSD ເຖິງ JPY
¥144.7026462
1 XTUSD ເຖິງ RUB
82.57737622
1 XTUSD ເຖິງ INR
84.51473394
1 XTUSD ເຖິງ IDR
Rp16,371.11213472
1 XTUSD ເຖິງ KRW
1,398.65243728
1 XTUSD ເຖິງ PHP
55.58419108
1 XTUSD ເຖິງ EGP
￡E.50.69086488
1 XTUSD ເຖິງ BRL
R$5.6423047
1 XTUSD ເຖິງ CAD
C$1.37812044
1 XTUSD ເຖິງ BDT
121.7339722
1 XTUSD ເຖິງ NGN
1,600.37731328
1 XTUSD ເຖິງ UAH
41.5433408
1 XTUSD ເຖິງ VES
Bs85.882868
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Rs281.53602496
1 XTUSD ເຖິງ KZT
513.95903308
1 XTUSD ເຖິງ THB
฿33.0549178
1 XTUSD ເຖິງ TWD
NT$30.66817298
1 XTUSD ເຖິງ AED
د.إ3.66500146
1 XTUSD ເຖິງ CHF
Fr0.81888316
1 XTUSD ເຖິງ HKD
HK$7.7394445
1 XTUSD ເຖິງ MAD
.د.م9.24738788
1 XTUSD ເຖິງ MXN
$19.55333204