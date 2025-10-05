XSilo ລາຄາ (XSILO)
XSilo (XSILO) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ $0.02566031. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, XSILOມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.02361518 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.02702967, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. XSILOລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.067242, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.02228417.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, XSILOມີການປ່ຽນແປງ-1.08%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +5.88%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +3.06%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານXSiloການຊື້ຂາຍ$ 5.25M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງXSILOແມ່ນ204.73Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ204734537.181034. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 5.25M.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ XSilo ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00142582.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງXSilo ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0155695444.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ XSilo ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0034556072.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ XSilo ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.00142582
|+5.88%
|30 ມື້
|$ -0.0155695444
|-60.67%
|60 ວັນ
|$ -0.0034556072
|-13.46%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power.
This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance
