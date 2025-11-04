ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດXPLAຂອງມື້ນີ້0.02327694 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດXPLAລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວXPLAໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ XPLA

XPLA ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ XPLA

XPLA ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

XPLA Tokenomics

XPLA ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ XPLA

XPLA ລາຄາ (XPLA)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 XPLA ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.02327673
$0.02327673$0.02327673
-4.50%1D
USD
XPLA (XPLA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:05:13 (UTC+8)

XPLA (XPLA)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.02322016
$ 0.02322016$ 0.02322016
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.02530295
$ 0.02530295$ 0.02530295
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.02322016
$ 0.02322016$ 0.02322016

$ 0.02530295
$ 0.02530295$ 0.02530295

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

$ 0.02322016
$ 0.02322016$ 0.02322016

-2.11%

-4.56%

-15.17%

-15.17%

XPLA (XPLA) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.02327694. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, XPLAມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.02322016 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.02530295, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. XPLAລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 1.4, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.02322016.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, XPLAມີການປ່ຽນແປງ-2.11%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -4.56%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -15.17%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

XPLA (XPLA) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 19.77M
$ 19.77M$ 19.77M

--
----

$ 46.56M
$ 46.56M$ 46.56M

849.47M
849.47M 849.47M

1,999,921,732.5821
1,999,921,732.5821 1,999,921,732.5821

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານXPLAການຊື້ຂາຍ$ 19.77M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງXPLAແມ່ນ849.47Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1999921732.5821. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 46.56M.

XPLA (XPLA) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ XPLA ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00111396057230825.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງXPLA ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0071104976.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ XPLA ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0060078736.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ XPLA ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.012144967541759376.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00111396057230825-4.56%
30 ມື້$ -0.0071104976-30.54%
60 ວັນ$ -0.0060078736-25.81%
90 ວັນ$ -0.012144967541759376-34.28%

ແມ່ນຫຍັງ XPLA (XPLA)

XPLA is a Layer 1 blockchain that serves as a hub for digital media content. It encompasses a wide range of digital content, including Web3 games, blockchain gaming platform, NFT marketplace, and metaverse, with the intent of ‘Explore & Play.’ With a leading blockchain infrastructure empowered by a sustainable ecosystem, native SDK, and diverse middleware that fosters a developer-friendly environment, XPLA takes a leap as the core global blockchain hub. XPLA is a collaborative blockchain, where partners with expertise in technology, security, and content come together to contribute their exceptional skills. Central to its mission is the creation of a sustainable blockchain gaming ecosystem, anchored by the 'Play to Own' principle. This ethos ensures that the ownership and efforts of gamers are respected and valued.

XPLA Mainnet utilizes the Cosmos SDK and expands consistently through interoperability with various chains based on Cosmos IBC. It has established an environment that supports COSMWASM and EVM for active interaction with other ecosystems and is compatible with smart contracts coded in Solidity through EVM compatibility.

Within the XPLA mainnet, a vibrant ecosystem of diverse genres of games and DApps is continuously maturing. Having recently onboarded top-notch IPs such as The Walking Dead: All-Stars, Summoners War: Chronicles, and MiniGame Party, including the first cross-chain game, Idle Ninja Online, XPLA is not merely progressing, but propelling ahead as a pivotal, content-driven blockchain, exhibiting an impressive spectrum of services.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

XPLA ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

XPLA (XPLA) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ XPLA (XPLA) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບXPLA.

ກວດເບິ່ງການXPLAຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

XPLA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

XPLA (XPLA) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງXPLA (XPLA) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ XPLA ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ XPLA(XPLA)

ມື້ນີ້ມີXPLA (XPLA) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ XPLAແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.02327694 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາXPLAປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​XPLAປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.02327694. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງXPLA?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງXPLA​ແມ່ນ​$ 19.77M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງXPLA?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນXPLAແມ່ນ 849.47M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງXPLA?
XPLA ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 1.4 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງXPLA?
XPLAຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.02322016 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດXPLA?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການXPLAແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້XPLAຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
XPLA ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງXPLAການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:05:13 (UTC+8)

