XPLA ລາຄາ (XPLA)
-2.11%
-4.56%
-15.17%
-15.17%
XPLA (XPLA) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ $0.02327694. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, XPLAມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.02322016 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.02530295, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. XPLAລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 1.4, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.02322016.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, XPLAມີການປ່ຽນແປງ-2.11%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -4.56%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -15.17%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານXPLAການຊື້ຂາຍ$ 19.77M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງXPLAແມ່ນ849.47Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1999921732.5821. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 46.56M.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ XPLA ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00111396057230825.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງXPLA ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0071104976.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ XPLA ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0060078736.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ XPLA ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.012144967541759376.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.00111396057230825
|-4.56%
|30 ມື້
|$ -0.0071104976
|-30.54%
|60 ວັນ
|$ -0.0060078736
|-25.81%
|90 ວັນ
|$ -0.012144967541759376
|-34.28%
XPLA is a Layer 1 blockchain that serves as a hub for digital media content. It encompasses a wide range of digital content, including Web3 games, blockchain gaming platform, NFT marketplace, and metaverse, with the intent of ‘Explore & Play.’ With a leading blockchain infrastructure empowered by a sustainable ecosystem, native SDK, and diverse middleware that fosters a developer-friendly environment, XPLA takes a leap as the core global blockchain hub. XPLA is a collaborative blockchain, where partners with expertise in technology, security, and content come together to contribute their exceptional skills. Central to its mission is the creation of a sustainable blockchain gaming ecosystem, anchored by the 'Play to Own' principle. This ethos ensures that the ownership and efforts of gamers are respected and valued.
XPLA Mainnet utilizes the Cosmos SDK and expands consistently through interoperability with various chains based on Cosmos IBC. It has established an environment that supports COSMWASM and EVM for active interaction with other ecosystems and is compatible with smart contracts coded in Solidity through EVM compatibility.
Within the XPLA mainnet, a vibrant ecosystem of diverse genres of games and DApps is continuously maturing. Having recently onboarded top-notch IPs such as The Walking Dead: All-Stars, Summoners War: Chronicles, and MiniGame Party, including the first cross-chain game, Idle Ninja Online, XPLA is not merely progressing, but propelling ahead as a pivotal, content-driven blockchain, exhibiting an impressive spectrum of services.
