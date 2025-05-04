X Money ລາຄາ (XMONEY)
ລາຄາສົດຂອງ X Money (XMONEY) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.084802USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 848.21KUSD. XMONEY ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດX Moneyຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- X Money ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +4.23%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 10.00M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງXMONEY ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.XMONEY MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ X Money ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00344365.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງX Money ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0273359840.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ X Money ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0201506597.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ X Money ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.10687938724907546.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.00344365
|+4.23%
|30 ມື້
|$ -0.0273359840
|-32.23%
|60 ວັນ
|$ +0.0201506597
|+23.76%
|90 ວັນ
|$ -0.10687938724907546
|-55.75%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ X Money: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.21%
+4.23%
-23.34%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
X Money is a cutting-edge digital financial ecosystem designed to revolutionize how individuals and businesses interact with money. Built on the principles of efficiency, accessibility, and innovation, X Money aims to become the global standard for modern financial transactions, encompassing payments, loans, and beyond. Mission The mission of X Money is to simplify and enhance the financial lives of its users by providing a comprehensive platform for secure, fast, and seamless transactions. By leveraging advanced technology, X Money empowers users to manage their finances in ways that are both intuitive and future-proof.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 XMONEY ເຖິງ VND
₫2,231.56463
|1 XMONEY ເຖິງ AUD
A$0.1314431
|1 XMONEY ເຖິງ GBP
￡0.0636015
|1 XMONEY ເຖິງ EUR
€0.07462576
|1 XMONEY ເຖິງ USD
$0.084802
|1 XMONEY ເຖິງ MYR
RM0.36210454
|1 XMONEY ເຖິງ TRY
₺3.27081314
|1 XMONEY ເຖິງ JPY
¥12.2878098
|1 XMONEY ເຖິງ RUB
₽7.01227738
|1 XMONEY ເຖິງ INR
₹7.17679326
|1 XMONEY ເຖິງ IDR
Rp1,390.19649888
|1 XMONEY ເຖິງ KRW
₩118.77028912
|1 XMONEY ເຖິງ PHP
₱4.72007932
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￡E.4.30454952
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R$0.4791313
|1 XMONEY ເຖິງ CAD
C$0.11702676
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৳10.3373638
|1 XMONEY ເຖິງ NGN
₦135.90029312
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₴3.5277632
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NT$2.60426942
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د.إ0.31122334
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Fr0.06953764
|1 XMONEY ເຖິງ HKD
HK$0.6572155
|1 XMONEY ເຖິງ MAD
.د.م0.78526652
|1 XMONEY ເຖິງ MXN
$1.66042316