ໂລໂກ້ X Money

X Money ລາຄາ (XMONEY)

USD

X Money (XMONEY) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.084722
$0.084722$0.084722
+2.30%(1D)

ລາຄາຂອງ X Money (XMONEY) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ X Money (XMONEY) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.084802USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 848.21KUSD. XMONEY ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດX Moneyຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- X Money ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +4.23%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 10.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງXMONEY ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.XMONEY MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

X Money (XMONEY) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ X Money ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00344365.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງX Money ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0273359840.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ X Money ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0201506597.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ X Money ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.10687938724907546.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00344365+4.23%
30 ມື້$ -0.0273359840-32.23%
60 ວັນ$ +0.0201506597+23.76%
90 ວັນ$ -0.10687938724907546-55.75%

X Money (XMONEY) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ X Money: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.081358
$ 0.081358$ 0.081358

$ 0.093112
$ 0.093112$ 0.093112

$ 0.840374
$ 0.840374$ 0.840374

-0.21%

+4.23%

-23.34%

X Money (XMONEY) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 848.21K
$ 848.21K$ 848.21K

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10.00M
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ແມ່ນຫຍັງ X Money (XMONEY)

X Money is a cutting-edge digital financial ecosystem designed to revolutionize how individuals and businesses interact with money. Built on the principles of efficiency, accessibility, and innovation, X Money aims to become the global standard for modern financial transactions, encompassing payments, loans, and beyond. Mission The mission of X Money is to simplify and enhance the financial lives of its users by providing a comprehensive platform for secure, fast, and seamless transactions. By leveraging advanced technology, X Money empowers users to manage their finances in ways that are both intuitive and future-proof.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

X Money (XMONEY) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ X Money(XMONEY)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

XMONEY ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 XMONEY ເຖິງ VND
2,231.56463
1 XMONEY ເຖິງ AUD
A$0.1314431
1 XMONEY ເຖິງ GBP
0.0636015
1 XMONEY ເຖິງ EUR
0.07462576
1 XMONEY ເຖິງ USD
$0.084802
1 XMONEY ເຖິງ MYR
RM0.36210454
1 XMONEY ເຖິງ TRY
3.27081314
1 XMONEY ເຖິງ JPY
¥12.2878098
1 XMONEY ເຖິງ RUB
7.01227738
1 XMONEY ເຖິງ INR
7.17679326
1 XMONEY ເຖິງ IDR
Rp1,390.19649888
1 XMONEY ເຖິງ KRW
118.77028912
1 XMONEY ເຖິງ PHP
4.72007932
1 XMONEY ເຖິງ EGP
￡E.4.30454952
1 XMONEY ເຖິງ BRL
R$0.4791313
1 XMONEY ເຖິງ CAD
C$0.11702676
1 XMONEY ເຖິງ BDT
10.3373638
1 XMONEY ເຖິງ NGN
135.90029312
1 XMONEY ເຖິງ UAH
3.5277632
1 XMONEY ເຖິງ VES
Bs7.292972
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Rs23.90737984
1 XMONEY ເຖິງ KZT
43.64419732
1 XMONEY ເຖິງ THB
฿2.8069462
1 XMONEY ເຖິງ TWD
NT$2.60426942
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د.إ0.31122334
1 XMONEY ເຖິງ CHF
Fr0.06953764
1 XMONEY ເຖິງ HKD
HK$0.6572155
1 XMONEY ເຖິງ MAD
.د.م0.78526652
1 XMONEY ເຖິງ MXN
$1.66042316