ລາຄາສົດWrapped Parasail Staked PEAQຂອງມື້ນີ້0.066379 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດWSTPEAQລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວWSTPEAQໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດWrapped Parasail Staked PEAQຂອງມື້ນີ້0.066379 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດWSTPEAQລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວWSTPEAQໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ WSTPEAQ

WSTPEAQ ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ WSTPEAQ

WSTPEAQ ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

WSTPEAQ Tokenomics

WSTPEAQ ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ Wrapped Parasail Staked PEAQ

Wrapped Parasail Staked PEAQ ລາຄາ (WSTPEAQ)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 WSTPEAQ ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.066379
$0.066379$0.066379
+1.90%1D
mexc
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ປະຕິບັດພຽງແຕ່ເປັນການລວບລວມຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ສຳຫຼວດໂທເຄັນອື່ນໆທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດການນັດພົບ MEXC Spot!
USD
Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 18:27:10 (UTC+8)

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.064661
$ 0.064661$ 0.064661
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.067627
$ 0.067627$ 0.067627
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.064661
$ 0.064661$ 0.064661

$ 0.067627
$ 0.067627$ 0.067627

$ 0.147635
$ 0.147635$ 0.147635

$ 0.064661
$ 0.064661$ 0.064661

--

+1.93%

-20.86%

-20.86%

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.066379. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, WSTPEAQມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.064661 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.067627, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. WSTPEAQລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.147635, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.064661.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, WSTPEAQມີການປ່ຽນແປງ--ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +1.93%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -20.86%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 29.68K
$ 29.68K$ 29.68K

--
----

$ 29.68K
$ 29.68K$ 29.68K

447.10K
447.10K 447.10K

447,099.9321349327
447,099.9321349327 447,099.9321349327

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານWrapped Parasail Staked PEAQການຊື້ຂາຍ$ 29.68K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງWSTPEAQແມ່ນ447.10Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ447099.9321349327. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 29.68K.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Wrapped Parasail Staked PEAQ ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00125391.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງWrapped Parasail Staked PEAQ ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0323398819.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Wrapped Parasail Staked PEAQ ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Wrapped Parasail Staked PEAQ ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00125391+1.93%
30 ມື້$ -0.0323398819-48.72%
60 ວັນ$ 0--
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ.

Although stPEAQ’s rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

Wrapped Parasail Staked PEAQ ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບWrapped Parasail Staked PEAQ.

ກວດເບິ່ງການWrapped Parasail Staked PEAQຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

WSTPEAQ ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງWrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ WSTPEAQ ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Wrapped Parasail Staked PEAQ(WSTPEAQ)

ມື້ນີ້ມີWrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ WSTPEAQແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.066379 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາWSTPEAQປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​WSTPEAQປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.066379. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງWrapped Parasail Staked PEAQ?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງWSTPEAQ​ແມ່ນ​$ 29.68K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງWSTPEAQ?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນWSTPEAQແມ່ນ 447.10K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງWSTPEAQ?
WSTPEAQ ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.147635 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງWSTPEAQ?
WSTPEAQຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.064661 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດWSTPEAQ?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການWSTPEAQແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້WSTPEAQຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
WSTPEAQ ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງWSTPEAQການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 18:27:10 (UTC+8)

