ໂລໂກ້ Wrapped NETZ

Wrapped NETZ ລາຄາ (WNETZ)

USD

Wrapped NETZ (WNETZ) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00050997
$0.00050997$0.00050997
+0.30%(1D)

ລາຄາຂອງ Wrapped NETZ (WNETZ) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Wrapped NETZ (WNETZ) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00050997USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 19.61KUSD. WNETZ ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດWrapped NETZຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Wrapped NETZ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.37%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 38.45M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງWNETZ ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.WNETZ MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Wrapped NETZ (WNETZ) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Wrapped NETZ ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງWrapped NETZ ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0007512742.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Wrapped NETZ ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0002731272.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Wrapped NETZ ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004616681188914127.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+0.37%
30 ມື້$ +0.0007512742+147.32%
60 ວັນ$ +0.0002731272+53.56%
90 ວັນ$ -0.0004616681188914127-47.51%

Wrapped NETZ (WNETZ) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Wrapped NETZ: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00049242
$ 0.00049242$ 0.00049242

$ 0.00052227
$ 0.00052227$ 0.00052227

$ 0.00508302
$ 0.00508302$ 0.00508302

-0.16%

+0.37%

-40.39%

Wrapped NETZ (WNETZ) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 19.61K
$ 19.61K$ 19.61K

--
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38.45M
38.45M 38.45M

ແມ່ນຫຍັງ Wrapped NETZ (WNETZ)

WNETZ is the wrapped NETZ token originating from MainnetZ, a scalable layer 1 blockchain with fast and affordable transaction fees. MainnetZ stands at the forefront of blockchain innovation, providing developers with a reliable and high-performance platform designed to elevate the creation of decentralized applications (DApps). With a commitment to peak performance, seamless user experiences, and robust functionality, MainnetZ is the bedrock for developers who demand excellence in their blockchain projects, empowering them to craft cutting-edge DApps that bring their visions to life effortlessly.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Wrapped NETZ(WNETZ)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

WNETZ ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 WNETZ ເຖິງ VND
13.41986055
1 WNETZ ເຖິງ AUD
A$0.0007904535
1 WNETZ ເຖິງ GBP
0.0003824775
1 WNETZ ເຖິງ EUR
0.0004487736
1 WNETZ ເຖິງ USD
$0.00050997
1 WNETZ ເຖິງ MYR
RM0.0021775719
1 WNETZ ເຖິງ TRY
0.0196695429
1 WNETZ ເຖິງ JPY
¥0.073894653
1 WNETZ ເຖິງ RUB
0.0421694193
1 WNETZ ເຖິງ INR
0.0431587611
1 WNETZ ເຖິງ IDR
Rp8.3601625968
1 WNETZ ເຖິງ KRW
0.7142435832
1 WNETZ ເຖິງ PHP
0.0283849302
1 WNETZ ເຖິງ EGP
￡E.0.0258809775
1 WNETZ ເຖິງ BRL
R$0.0028813305
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C$0.0007037586
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0.062165343
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0.8172575232
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0.021214752
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Bs0.04487736
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Rs0.1437707424
1 WNETZ ເຖິງ KZT
0.2624611602
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฿0.016880007
1 WNETZ ເຖິງ TWD
NT$0.0156611787
1 WNETZ ເຖິງ AED
د.إ0.0018715899
1 WNETZ ເຖິງ CHF
Fr0.0004181754
1 WNETZ ເຖິງ HKD
HK$0.0039522675
1 WNETZ ເຖິງ MAD
.د.م0.0047223222
1 WNETZ ເຖິງ MXN
$0.0099852126