ໂລໂກ້ Wrapped eHMND

Wrapped eHMND ລາຄາ (WEHMND)

USD

Wrapped eHMND (WEHMND) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.03335856
$0.03335856$0.03335856
-6.50%(1D)

ລາຄາຂອງ Wrapped eHMND (WEHMND) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Wrapped eHMND (WEHMND) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.03335856USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 407.24KUSD. WEHMND ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດWrapped eHMNDຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Wrapped eHMND ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -6.56%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 12.21M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງWEHMND ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.WEHMND MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Wrapped eHMND (WEHMND) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Wrapped eHMND ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0023445744106866.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງWrapped eHMND ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0002639896.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Wrapped eHMND ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0081051359.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Wrapped eHMND ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.01319776450096336.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0023445744106866-6.56%
30 ມື້$ +0.0002639896+0.79%
60 ວັນ$ -0.0081051359-24.29%
90 ວັນ$ -0.01319776450096336-28.34%

Wrapped eHMND (WEHMND) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Wrapped eHMND: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.03335853
$ 0.03335853$ 0.03335853

$ 0.03570334
$ 0.03570334$ 0.03570334

$ 0.542755
$ 0.542755$ 0.542755

-0.31%

-6.56%

-8.07%

Wrapped eHMND (WEHMND) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 407.24K
$ 407.24K$ 407.24K

--
----

12.21M
12.21M 12.21M

ແມ່ນຫຍັງ Wrapped eHMND (WEHMND)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Wrapped eHMND(WEHMND)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

WEHMND ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 WEHMND ເຖິງ VND
877.8305064
1 WEHMND ເຖິງ AUD
A$0.051705768
1 WEHMND ເຖິງ GBP
0.02501892
1 WEHMND ເຖິງ EUR
0.0293555328
1 WEHMND ເຖິງ USD
$0.03335856
1 WEHMND ເຖິງ MYR
RM0.1424410512
1 WEHMND ເຖິງ TRY
1.2866396592
1 WEHMND ເຖິງ JPY
¥4.833655344
1 WEHMND ເຖິງ RUB
2.7584193264
1 WEHMND ເຖິງ INR
2.8231349328
1 WEHMND ເຖິງ IDR
Rp546.8615518464
1 WEHMND ເຖິງ KRW
46.7206647936
1 WEHMND ເຖິງ PHP
1.8567374496
1 WEHMND ເຖິງ EGP
￡E.1.6932805056
1 WEHMND ເຖິງ BRL
R$0.188475864
1 WEHMND ເຖິງ CAD
C$0.0460348128
1 WEHMND ເຖິງ BDT
4.066408464
1 WEHMND ເຖິງ NGN
53.4590939136
1 WEHMND ເຖິງ UAH
1.387716096
1 WEHMND ເຖິງ VES
Bs2.86883616
1 WEHMND ເຖິງ PKR
Rs9.4044452352
1 WEHMND ເຖິງ KZT
17.1683164896
1 WEHMND ເຖິງ THB
฿1.104168336
1 WEHMND ເຖິງ TWD
NT$1.0244413776
1 WEHMND ເຖິງ AED
د.إ0.1224259152
1 WEHMND ເຖິງ CHF
Fr0.0273540192
1 WEHMND ເຖິງ HKD
HK$0.25852884
1 WEHMND ເຖິງ MAD
.د.م0.3089002656
1 WEHMND ເຖິງ MXN
$0.6531606048