ໂລໂກ້ Wrapped AyeAyeCoin

Wrapped AyeAyeCoin ລາຄາ (WAAC)

USD

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.585168
$0.585168$0.585168
-0.90%(1D)

ລາຄາຂອງ Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.585082USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 3.51MUSD. WAAC ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດWrapped AyeAyeCoinຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Wrapped AyeAyeCoin ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.92%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 6.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງWAAC ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.WAAC MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Wrapped AyeAyeCoin ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0054683875577529.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງWrapped AyeAyeCoin ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.3993855153.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Wrapped AyeAyeCoin ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0202316674.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Wrapped AyeAyeCoin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.3208519988679439.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0054683875577529-0.92%
30 ມື້$ +0.3993855153+68.26%
60 ວັນ$ +0.0202316674+3.46%
90 ວັນ$ -0.3208519988679439-35.41%

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Wrapped AyeAyeCoin: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.577384
$ 0.577384$ 0.577384

$ 0.59321
$ 0.59321$ 0.59321

$ 4.56
$ 4.56$ 4.56

-0.46%

-0.92%

-2.34%

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 3.51M
$ 3.51M$ 3.51M

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6.00M
6.00M 6.00M

ແມ່ນຫຍັງ Wrapped AyeAyeCoin (WAAC)

First memecoin, first animal token on Ethereum (August 2015)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Wrapped AyeAyeCoin(WAAC)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

WAAC ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 WAAC ເຖິງ VND
15,396.43283
1 WAAC ເຖິງ AUD
A$0.9068771
1 WAAC ເຖິງ GBP
0.4388115
1 WAAC ເຖິງ EUR
0.51487216
1 WAAC ເຖິງ USD
$0.585082
1 WAAC ເຖິງ MYR
RM2.49830014
1 WAAC ເຖິງ TRY
22.56661274
1 WAAC ເຖິງ JPY
¥84.7783818
1 WAAC ເຖິງ RUB
48.38043058
1 WAAC ເຖິງ INR
49.51548966
1 WAAC ເຖິງ IDR
Rp9,591.50666208
1 WAAC ເຖິງ KRW
819.44244592
1 WAAC ເຖິງ PHP
32.56566412
1 WAAC ເຖິງ EGP
￡E.29.69876232
1 WAAC ເຖິງ BRL
R$3.3057133
1 WAAC ເຖິງ CAD
C$0.80741316
1 WAAC ເຖິງ BDT
71.3214958
1 WAAC ເຖິງ NGN
937.62900992
1 WAAC ເຖິງ UAH
24.3394112
1 WAAC ເຖິງ VES
Bs50.317052
1 WAAC ເຖິງ PKR
Rs164.94631744
1 WAAC ເຖິງ KZT
301.11830212
1 WAAC ເຖິງ THB
฿19.3662142
1 WAAC ເຖິງ TWD
NT$17.96786822
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د.إ2.14725094
1 WAAC ເຖິງ CHF
Fr0.47976724
1 WAAC ເຖິງ HKD
HK$4.5343855
1 WAAC ເຖິງ MAD
.د.م5.41785932
1 WAAC ເຖິງ MXN
$11.45590556