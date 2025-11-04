ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດWrapped Aave Gnosis WETHຂອງມື້ນີ້3,593.51 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດWAGNOWETHລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວWAGNOWETHໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ WAGNOWETH

WAGNOWETH ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ WAGNOWETH

WAGNOWETH Tokenomics

WAGNOWETH ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ Wrapped Aave Gnosis WETH

Wrapped Aave Gnosis WETH ລາຄາ (WAGNOWETH)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 WAGNOWETH ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$3,593.51
$3,593.51$3,593.51
-4.90%1D
mexc
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ.
USD
Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:03:02 (UTC+8)

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 3,547.69
$ 3,547.69$ 3,547.69
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 3,802.84
$ 3,802.84$ 3,802.84
ສູງກວ່າ 24H

$ 3,547.69
$ 3,547.69$ 3,547.69

$ 3,802.84
$ 3,802.84$ 3,802.84

$ 5,023.11
$ 5,023.11$ 5,023.11

$ 3,547.69
$ 3,547.69$ 3,547.69

-0.25%

-4.96%

-13.70%

-13.70%

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $3,593.51. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, WAGNOWETHມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 3,547.69 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 3,802.84, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. WAGNOWETHລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 5,023.11, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 3,547.69.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, WAGNOWETHມີການປ່ຽນແປງ-0.25%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -4.96%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -13.70%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

--
----

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

579.40
579.40 579.40

579.4033176598659
579.4033176598659 579.4033176598659

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານWrapped Aave Gnosis WETHການຊື້ຂາຍ$ 2.08M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງWAGNOWETHແມ່ນ579.40ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ579.4033176598659. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 2.08M.

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Wrapped Aave Gnosis WETH ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -187.90975767096.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງWrapped Aave Gnosis WETH ຖຶງ USD ເປັນ $ -812.8476497880.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Wrapped Aave Gnosis WETH ຖຶງ USD ເປັນ $ -671.1278804610.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Wrapped Aave Gnosis WETH ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -187.90975767096-4.96%
30 ມື້$ -812.8476497880-22.61%
60 ວັນ$ -671.1278804610-18.67%
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Wrapped Aave Gnosis WETH ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບWrapped Aave Gnosis WETH.

ກວດເບິ່ງການWrapped Aave Gnosis WETHຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

WAGNOWETH ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງWrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ WAGNOWETH ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Wrapped Aave Gnosis WETH(WAGNOWETH)

ມື້ນີ້ມີWrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ WAGNOWETHແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 3,593.51 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາWAGNOWETHປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​WAGNOWETHປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 3,593.51. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງWrapped Aave Gnosis WETH?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງWAGNOWETH​ແມ່ນ​$ 2.08M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງWAGNOWETH?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນWAGNOWETHແມ່ນ 579.40 USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງWAGNOWETH?
WAGNOWETH ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 5,023.11 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງWAGNOWETH?
WAGNOWETHຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 3,547.69 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດWAGNOWETH?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການWAGNOWETHແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້WAGNOWETHຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
WAGNOWETH ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງWAGNOWETHການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:03:02 (UTC+8)

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

