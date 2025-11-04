ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດWrapped Aave Ethereum Lido GHOຂອງມື້ນີ້0.965317 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດWAETHLIDOGHOລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວWAETHLIDOGHOໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດWrapped Aave Ethereum Lido GHOຂອງມື້ນີ້0.965317 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດWAETHLIDOGHOລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວWAETHLIDOGHOໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ WAETHLIDOGHO

WAETHLIDOGHO ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ WAETHLIDOGHO

WAETHLIDOGHO Tokenomics

WAETHLIDOGHO ການຄາດຄະເນລາຄາ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Wrapped Aave Ethereum Lido GHO

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO ລາຄາ (WAETHLIDOGHO)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 WAETHLIDOGHO ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$1.023
$1.023$1.023
+0.40%1D
mexc
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ປະຕິບັດພຽງແຕ່ເປັນການລວບລວມຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ສຳຫຼວດໂທເຄັນອື່ນໆທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດການນັດພົບ MEXC Spot!
USD
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:02:08 (UTC+8)

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.961167
$ 0.961167$ 0.961167
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 1.023
$ 1.023$ 1.023
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.961167
$ 0.961167$ 0.961167

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.920237
$ 0.920237$ 0.920237

-5.62%

-5.17%

-4.52%

-4.52%

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.965317. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, WAETHLIDOGHOມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.961167 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 1.023, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. WAETHLIDOGHOລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 1.11, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.920237.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, WAETHLIDOGHOມີການປ່ຽນແປງ-5.62%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -5.17%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -4.52%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 12.10M
$ 12.10M$ 12.10M

--
----

$ 11.46M
$ 11.46M$ 11.46M

12.53M
12.53M 12.53M

11,864,428.04398724
11,864,428.04398724 11,864,428.04398724

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານWrapped Aave Ethereum Lido GHOການຊື້ຂາຍ$ 12.10M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງWAETHLIDOGHOແມ່ນ12.53Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ11864428.04398724. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 11.46M.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Wrapped Aave Ethereum Lido GHO ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.052649205059395.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງWrapped Aave Ethereum Lido GHO ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0513468522.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Wrapped Aave Ethereum Lido GHO ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0439842829.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Wrapped Aave Ethereum Lido GHO ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.052649205059395-5.17%
30 ມື້$ -0.0513468522-5.31%
60 ວັນ$ -0.0439842829-4.55%
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບWrapped Aave Ethereum Lido GHO.

ກວດເບິ່ງການWrapped Aave Ethereum Lido GHOຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

WAETHLIDOGHO ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງWrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ WAETHLIDOGHO ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Wrapped Aave Ethereum Lido GHO(WAETHLIDOGHO)

ມື້ນີ້ມີWrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ WAETHLIDOGHOແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.965317 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາWAETHLIDOGHOປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​WAETHLIDOGHOປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.965317. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງWrapped Aave Ethereum Lido GHO?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງWAETHLIDOGHO​ແມ່ນ​$ 12.10M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງWAETHLIDOGHO?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນWAETHLIDOGHOແມ່ນ 12.53M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງWAETHLIDOGHO?
WAETHLIDOGHO ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 1.11 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງWAETHLIDOGHO?
WAETHLIDOGHOຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.920237 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດWAETHLIDOGHO?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການWAETHLIDOGHOແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້WAETHLIDOGHOຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
WAETHLIDOGHO ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງWAETHLIDOGHOການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:02:08 (UTC+8)

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,374.72
$104,374.72$104,374.72

-1.29%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,482.89
$3,482.89$3,482.89

-2.95%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$156.78
$156.78$156.78

-5.97%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.03%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1608
$1.1608$1.1608

-23.74%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,374.72
$104,374.72$104,374.72

-1.29%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,482.89
$3,482.89$3,482.89

-2.95%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$156.78
$156.78$156.78

-5.97%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2400
$2.2400$2.2400

-3.73%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16174
$0.16174$0.16174

-3.12%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.07863
$0.07863$0.07863

+181.62%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$52.358
$52.358$52.358

+145.85%

ໂລໂກ້ PIVX

PIVX

PIVX

$0.3747
$0.3747$0.3747

+64.05%

ໂລໂກ້ DASH

DASH

DASH

$128.29
$128.29$128.29

+50.36%

ໂລໂກ້ Truvia

Truvia

TRUVIA

$0.0000002349
$0.0000002349$0.0000002349

+40.07%