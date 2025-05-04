WorldCoin ລາຄາ (WDC)
ລາຄາສົດຂອງ WorldCoin (WDC) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00263653USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 370.38KUSD. WDC ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດWorldCoinຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- WorldCoin ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -2.57%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 140.48M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງWDC ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.WDC MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ WorldCoin ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງWorldCoin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0008856502.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ WorldCoin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0009238585.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ WorldCoin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.001258028204885632.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-2.57%
|30 ມື້
|$ -0.0008856502
|-33.59%
|60 ວັນ
|$ -0.0009238585
|-35.04%
|90 ວັນ
|$ -0.001258028204885632
|-32.30%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ WorldCoin: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.01%
-2.57%
+2.88%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Worldcoin is a decentralized cryptocurrency with the objective of it becoming the de-facto digital currency of the globe. Its 30 seconds average transaction confirmation time makes it ideal for everyday micro transactions like the purchase of coffee or groceries. Worldcoin is a deflationary currency with only 265,420,800 coins ever going to be created. Since it is decentralized, there is no central authority that issues this currency unlike fiat currencies. Worldcoin can be seen as a derivative of Bitcoin but much more business friendly due to its high speed transaction confirmation feature.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 WDC ເຖິງ VND
₫69.38028695
|1 WDC ເຖິງ AUD
A$0.0040866215
|1 WDC ເຖິງ GBP
￡0.0019773975
|1 WDC ເຖິງ EUR
€0.0023201464
|1 WDC ເຖິງ USD
$0.00263653
|1 WDC ເຖິງ MYR
RM0.0112579831
|1 WDC ເຖິງ TRY
₺0.1016909621
|1 WDC ເຖິງ JPY
¥0.382033197
|1 WDC ເຖິງ RUB
₽0.2180146657
|1 WDC ເຖິງ INR
₹0.2231295339
|1 WDC ເຖິງ IDR
Rp43.2217963632
|1 WDC ເຖິງ KRW
₩3.6926184568
|1 WDC ເຖິງ PHP
₱0.1467492598
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￡E.0.1338302628
|1 WDC ເຖິງ BRL
R$0.0148963945
|1 WDC ເຖິງ CAD
C$0.0036384114
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৳0.321393007
|1 WDC ເຖິງ NGN
₦4.2251975168
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₴0.109679648
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Bs0.22674158
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Rs0.7432905376
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₸1.3569165298
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฿0.087269143
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NT$0.0809678363
|1 WDC ເຖິງ AED
د.إ0.0096760651
|1 WDC ເຖິງ CHF
Fr0.0021619546
|1 WDC ເຖິງ HKD
HK$0.0204331075
|1 WDC ເຖິງ MAD
.د.م0.0244142678
|1 WDC ເຖິງ MXN
$0.0516232574