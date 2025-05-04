ໂລໂກ້ Wonderman Nation

Wonderman Nation ລາຄາ (WNDR)

USD

Wonderman Nation (WNDR) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.0083321
$0.0083321$0.0083321
0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Wonderman Nation (WNDR) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Wonderman Nation (WNDR) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0083321USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 383.32KUSD. WNDR ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດWonderman Nationຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Wonderman Nation ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.01%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 46.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງWNDR ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.WNDR MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Wonderman Nation (WNDR) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Wonderman Nation ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງWonderman Nation ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0006938447.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Wonderman Nation ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0017051442.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Wonderman Nation ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.005801850458782147.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-0.01%
30 ມື້$ -0.0006938447-8.32%
60 ວັນ$ -0.0017051442-20.46%
90 ວັນ$ -0.005801850458782147-41.04%

Wonderman Nation (WNDR) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Wonderman Nation: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00833164
$ 0.00833164$ 0.00833164

$ 0.00833361
$ 0.00833361$ 0.00833361

$ 0.327695
$ 0.327695$ 0.327695

+0.00%

-0.01%

-5.13%

Wonderman Nation (WNDR) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 383.32K
$ 383.32K$ 383.32K

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46.00M
46.00M 46.00M

ແມ່ນຫຍັງ Wonderman Nation (WNDR)

Final Fantasy game mechanics, meets Axie Infinity ecosystem, meets Cryptokitties breeding – This is a play-to-earn gaming metaverse adventure like you’ve never seen before.Players can battle PvP, compete in tournaments, breed new creatures, discover NFTs during play, and blast off into the metaverse with cross-play gaming to discover new creatures on other planets, and bring them back to breed new creatures with new abilities, while marking their stake with ongoing earnings through genomic breeding royalties.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

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ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

WNDR ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 WNDR ເຖິງ VND
219.2592115
1 WNDR ເຖິງ AUD
A$0.012914755
1 WNDR ເຖິງ GBP
0.006249075
1 WNDR ເຖິງ EUR
0.007332248
1 WNDR ເຖິງ USD
$0.0083321
1 WNDR ເຖິງ MYR
RM0.035578067
1 WNDR ເຖິງ TRY
0.321369097
1 WNDR ເຖິງ JPY
¥1.20732129
1 WNDR ເຖິງ RUB
0.688981349
1 WNDR ເຖິງ INR
0.705145623
1 WNDR ເຖິງ IDR
Rp136.591781424
1 WNDR ເຖິງ KRW
11.669605976
1 WNDR ເຖິງ PHP
0.463764686
1 WNDR ເຖິງ EGP
￡E.0.422937396
1 WNDR ເຖິງ BRL
R$0.047076365
1 WNDR ເຖິງ CAD
C$0.011498298
1 WNDR ເຖິງ BDT
1.01568299
1 WNDR ເຖິງ NGN
13.352690176
1 WNDR ເຖິງ UAH
0.34661536
1 WNDR ເຖິງ VES
Bs0.7165606
1 WNDR ເຖິງ PKR
Rs2.348985632
1 WNDR ເຖິງ KZT
4.288198586
1 WNDR ເຖິງ THB
฿0.27579251
1 WNDR ເຖິງ TWD
NT$0.255878791
1 WNDR ເຖິງ AED
د.إ0.030578807
1 WNDR ເຖິງ CHF
Fr0.006832322
1 WNDR ເຖິງ HKD
HK$0.064573775
1 WNDR ເຖິງ MAD
.د.م0.077155246
1 WNDR ເຖິງ MXN
$0.163142518