ໂລໂກ້ WEMIX Dollar

WEMIX Dollar ລາຄາ (WEMIX$)

USD

WEMIX Dollar (WEMIX$) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.797887
$0.797887$0.797887
-9.80%(1D)

ລາຄາຂອງ WEMIX Dollar (WEMIX$) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ WEMIX Dollar (WEMIX$) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.814721USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 11.85MUSD. WEMIX$ ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດWEMIX Dollarຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- WEMIX Dollar ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -7.91%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 14.54M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງWEMIX$ ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.WEMIX$ MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

WEMIX Dollar (WEMIX$) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ WEMIX Dollar ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0700178598252442.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງWEMIX Dollar ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0170166701.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ WEMIX Dollar ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.1754823488.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ WEMIX Dollar ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0582097738533559.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0700178598252442-7.91%
30 ມື້$ +0.0170166701+2.09%
60 ວັນ$ +0.1754823488+21.54%
90 ວັນ$ +0.0582097738533559+7.69%

WEMIX Dollar (WEMIX$) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ WEMIX Dollar: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.479572
$ 0.479572$ 0.479572

$ 0.923932
$ 0.923932$ 0.923932

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

-0.39%

-7.91%

-4.39%

WEMIX Dollar (WEMIX$) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 11.85M
$ 11.85M$ 11.85M

--
----

14.54M
14.54M 14.54M

ແມ່ນຫຍັງ WEMIX Dollar (WEMIX$)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ WEMIX Dollar(WEMIX$)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

WEMIX$ ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 WEMIX$ ເຖິງ VND
21,439.383115
1 WEMIX$ ເຖິງ AUD
A$1.26281755
1 WEMIX$ ເຖິງ GBP
0.61104075
1 WEMIX$ ເຖິງ EUR
0.71695448
1 WEMIX$ ເຖິງ USD
$0.814721
1 WEMIX$ ເຖິງ MYR
RM3.47885867
1 WEMIX$ ເຖິງ TRY
31.41564176
1 WEMIX$ ເຖິງ JPY
¥117.81680381
1 WEMIX$ ເຖິງ RUB
67.41001554
1 WEMIX$ ເຖິງ INR
68.88466055
1 WEMIX$ ເຖິງ IDR
Rp13,356.07983024
1 WEMIX$ ເຖິງ KRW
1,141.06564376
1 WEMIX$ ເຖິງ PHP
45.31478202
1 WEMIX$ ເຖິງ EGP
￡E.41.36338517
1 WEMIX$ ເຖິງ BRL
R$4.60317365
1 WEMIX$ ເຖິງ CAD
C$1.11616777
1 WEMIX$ ເຖິງ BDT
99.3144899
1 WEMIX$ ເຖິງ NGN
1,305.63928576
1 WEMIX$ ເຖິງ UAH
33.8923936
1 WEMIX$ ເຖິງ VES
Bs70.066006
1 WEMIX$ ເຖິງ PKR
Rs229.68614432
1 WEMIX$ ເຖິງ KZT
419.30430986
1 WEMIX$ ເຖິງ THB
฿26.98355952
1 WEMIX$ ເຖິງ TWD
NT$25.07711238
1 WEMIX$ ເຖິງ AED
د.إ2.99002607
1 WEMIX$ ເຖິງ CHF
Fr0.66807122
1 WEMIX$ ເຖິງ HKD
HK$6.31408775
1 WEMIX$ ເຖິງ MAD
.د.م7.54431646
1 WEMIX$ ເຖິງ MXN
$16.00112044