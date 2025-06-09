VMS Classic ລາຄາ (VMC)
ລາຄາສົດຂອງ VMS Classic (VMC) ມື້ນີ້ແມ່ນ 60.21USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. VMC ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດVMS Classicຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- VMS Classic ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ --
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງVMC ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.VMC MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ VMS Classic ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງVMS Classic ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.1079444880.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ VMS Classic ຖຶງ USD ເປັນ $ -57.9433283190.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ VMS Classic ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|--
|30 ມື້
|$ +0.1079444880
|+0.18%
|60 ວັນ
|$ -57.9433283190
|-96.23%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ VMS Classic: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
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0.00%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
What is VMS Classic (VMC)？ VMS Classic (VMC) is a groundbreaking blockchain-based platform powered by the Vehicle Mining System (VMS), which integrates cryptocurrency mining directly into all types of engine-powered transportation. This innovative system has been patented in Korea and the United States, with additional patent applications pending in eight other countries and the European Union. The core of VMS Classic lies in its unique mining method, which combines the GPU (Graphics Processing Unit) and ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) technologies. This combination, known as GPU+ASIC=VMC, enables a dual mining approach that enhances efficiency and performance. The ultimate goal of VMS Classic is to create a fully operational "mining car," where vehicles can mine cryptocurrency while on the move, creating a new form of mobile mining that is both sustainable and energy-efficient. The total supply of VMC tokens is capped at 500 million, ensuring a controlled and secure tokenomics model for the ecosystem. In addition to its core mining functionality, VMS Classic (VMC) provides a comprehensive ecosystem for its users. The project is actively engaged with its community through various social media platforms, offering regular updates and engagement opportunities. The VMC token is central to the ecosystem, enabling users to participate in the governance of the platform, pay transaction fees, and earn rewards. For those interested in exploring the technical aspects of VMS Classic further, the project's whitepaper outlines the details of the system's design and vision. Additionally, VMS Classic is listed on Etherscan, where users can track the token's performance and transactions. With its vision of a future mining car, VMS Classic is positioning itself as a trailblazer in the convergence of blockchain technology and transportation.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 VMC ເຖິງ VND
₫1,584,426.15
|1 VMC ເຖິງ AUD
A$92.1213
|1 VMC ເຖິງ GBP
￡43.9533
|1 VMC ເຖິງ EUR
€52.3827
|1 VMC ເຖິງ USD
$60.21
|1 VMC ເຖິງ MYR
RM254.6883
|1 VMC ເຖິງ TRY
₺2,362.0383
|1 VMC ເຖິງ JPY
¥8,699.1408
|1 VMC ເຖິງ RUB
₽4,756.59
|1 VMC ເຖິງ INR
₹5,157.5886
|1 VMC ເຖິງ IDR
Rp987,049.0224
|1 VMC ເຖິງ KRW
₩81,585.1521
|1 VMC ເຖິງ PHP
₱3,358.5138
|1 VMC ເຖິງ EGP
￡E.2,988.2223
|1 VMC ເຖິງ BRL
R$335.3697
|1 VMC ເຖິງ CAD
C$81.8856
|1 VMC ເຖິງ BDT
৳7,358.2641
|1 VMC ເຖິງ NGN
₦93,931.2126
|1 VMC ເຖິງ UAH
₴2,501.7255
|1 VMC ເຖິງ VES
Bs5,900.58
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Rs16,988.8536
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₸30,640.869
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฿1,965.8565
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د.إ220.9707
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Fr49.3722
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HK$472.0464
|1 VMC ເຖິງ MAD
.د.م551.5236
|1 VMC ເຖິງ MXN
$1,147.0005