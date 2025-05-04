ໂລໂກ້ Velvet Unicorn by Virtuals

Velvet Unicorn by Virtuals ລາຄາ (VU)

USD

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00344357
$0.00344357$0.00344357
-4.80%(1D)

ລາຄາຂອງ Velvet Unicorn by Virtuals (VU) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Velvet Unicorn by Virtuals (VU) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00344357USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 3.42MUSD. VU ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດVelvet Unicorn by Virtualsຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Velvet Unicorn by Virtuals ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -4.88%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 994.12M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງVU ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.VU MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Velvet Unicorn by Virtuals ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000177046778490652.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງVelvet Unicorn by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0221414185.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Velvet Unicorn by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0053580778.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Velvet Unicorn by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0010448996865566303.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000177046778490652-4.88%
30 ມື້$ +0.0221414185+642.98%
60 ວັນ$ +0.0053580778+155.60%
90 ວັນ$ +0.0010448996865566303+43.56%

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Velvet Unicorn by Virtuals: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00317546
$ 0.00317546$ 0.00317546

$ 0.00375691
$ 0.00375691$ 0.00375691

$ 0.01677295
$ 0.01677295$ 0.01677295

+0.06%

-4.88%

+11.32%

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M

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994.12M
994.12M 994.12M

ແມ່ນຫຍັງ Velvet Unicorn by Virtuals (VU)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Velvet Unicorn by Virtuals(VU)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

VU ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 VU ເຖິງ VND
90.61754455
1 VU ເຖິງ AUD
A$0.0053375335
1 VU ເຖິງ GBP
0.0025826775
1 VU ເຖິງ EUR
0.0030303416
1 VU ເຖິງ USD
$0.00344357
1 VU ເຖິງ MYR
RM0.0147040439
1 VU ເຖິງ TRY
0.1328184949
1 VU ເຖິງ JPY
¥0.498973293
1 VU ເຖິງ RUB
0.2847488033
1 VU ເຖິງ INR
0.2914293291
1 VU ເຖິງ IDR
Rp56.4519581808
1 VU ເຖິງ KRW
4.8229263992
1 VU ເຖິງ PHP
0.1916691062
1 VU ເຖິງ EGP
￡E.0.1747956132
1 VU ເຖິງ BRL
R$0.0194561705
1 VU ເຖິງ CAD
C$0.0047521266
1 VU ເຖິງ BDT
0.419771183
1 VU ເຖິງ NGN
5.5185275392
1 VU ເຖິງ UAH
0.143252512
1 VU ເຖິງ VES
Bs0.29614702
1 VU ເຖິງ PKR
Rs0.9708112544
1 VU ເຖິງ KZT
1.7722677362
1 VU ເຖິງ THB
฿0.113982167
1 VU ເຖິງ TWD
NT$0.1057520347
1 VU ເຖິງ AED
د.إ0.0126379019
1 VU ເຖິງ CHF
Fr0.0028237274
1 VU ເຖິງ HKD
HK$0.0266876675
1 VU ເຖິງ MAD
.د.م0.0318874582
1 VU ເຖິງ MXN
$0.0674251006