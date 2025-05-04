ໂລໂກ້ Vega Protocol

Vega Protocol ລາຄາ (VEGA)

USD

Vega Protocol (VEGA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00554363
$0.00554363$0.00554363
+9.30%(1D)

ລາຄາຂອງ Vega Protocol (VEGA) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Vega Protocol (VEGA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00554363USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 343.97KUSD. VEGA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດVega Protocolຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Vega Protocol ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +9.35%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 62.05M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງVEGA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.VEGA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Vega Protocol (VEGA) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Vega Protocol ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00047418.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງVega Protocol ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001397149.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Vega Protocol ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0017032792.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Vega Protocol ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.011133571106903638.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00047418+9.35%
30 ມື້$ +0.0001397149+2.52%
60 ວັນ$ -0.0017032792-30.72%
90 ວັນ$ -0.011133571106903638-66.75%

Vega Protocol (VEGA) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Vega Protocol: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00506341
$ 0.00506341$ 0.00506341

$ 0.00566776
$ 0.00566776$ 0.00566776

$ 23.93
$ 23.93$ 23.93

+0.02%

+9.35%

-18.83%

Vega Protocol (VEGA) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 343.97K
$ 343.97K$ 343.97K

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62.05M
62.05M 62.05M

ແມ່ນຫຍັງ Vega Protocol (VEGA)

Vega is a proof-of-stake blockchain, built on top of Tendermint, which makes it possible to trade derivatives on a decentralised network with comparable experience to centralised exchanges.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Vega Protocol (VEGA) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Vega Protocol(VEGA)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

VEGA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 VEGA ເຖິງ VND
145.88062345
1 VEGA ເຖິງ AUD
A$0.0085926265
1 VEGA ເຖິງ GBP
0.0041577225
1 VEGA ເຖິງ EUR
0.0048783944
1 VEGA ເຖິງ USD
$0.00554363
1 VEGA ເຖິງ MYR
RM0.0236713001
1 VEGA ເຖິງ TRY
0.2138178091
1 VEGA ເຖິງ JPY
¥0.803271987
1 VEGA ເຖິງ RUB
0.4584027647
1 VEGA ເຖິງ INR
0.4691574069
1 VEGA ເຖິງ IDR
Rp90.8791657872
1 VEGA ເຖິງ KRW
7.7641864328
1 VEGA ເຖິງ PHP
0.3085584458
1 VEGA ເຖິງ EGP
￡E.0.2813946588
1 VEGA ເຖິງ BRL
R$0.0313215095
1 VEGA ເຖິງ CAD
C$0.0076502094
1 VEGA ເຖິງ BDT
0.675768497
1 VEGA ເຖິງ NGN
8.8839996928
1 VEGA ເຖິງ UAH
0.230615008
1 VEGA ເຖິງ VES
Bs0.47675218
1 VEGA ເຖິງ PKR
Rs1.5628601696
1 VEGA ເຖິງ KZT
2.8530846158
1 VEGA ເຖິງ THB
฿0.183494153
1 VEGA ເຖິງ TWD
NT$0.1702448773
1 VEGA ເຖິງ AED
د.إ0.0203451221
1 VEGA ເຖິງ CHF
Fr0.0045457766
1 VEGA ເຖິງ HKD
HK$0.0429631325
1 VEGA ເຖິງ MAD
.د.م0.0513340138
1 VEGA ເຖິງ MXN
$0.1085442754