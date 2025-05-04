ໂລໂກ້ Varen

Varen ລາຄາ (VRN)

USD

Varen (VRN) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.119262
$0.119262$0.119262
-0.30%(1D)

ລາຄາຂອງ Varen (VRN) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Varen (VRN) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.119267USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 5.80KUSD. VRN ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດVarenຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Varen ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.31%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 48.62K USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງVRN ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.VRN MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Varen (VRN) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Varen ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0003757944301284.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງVaren ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0027791834.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Varen ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0087072900.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Varen ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0003757944301284-0.31%
30 ມື້$ +0.0027791834+2.33%
60 ວັນ$ -0.0087072900-7.30%
90 ວັນ$ 0--

Varen (VRN) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Varen: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.118895
$ 0.118895$ 0.118895

$ 0.119857
$ 0.119857$ 0.119857

$ 1,074.69
$ 1,074.69$ 1,074.69

+0.08%

-0.31%

-8.47%

Varen (VRN) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 5.80K
$ 5.80K$ 5.80K

--
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48.62K
48.62K 48.62K

ແມ່ນຫຍັງ Varen (VRN)

Our vision for Varen is to be an Ethereum based multi-chain DeFi hub, with a focus on bringing multi-chain services to retail DeFi users, powered by our DEX at varen.exchange. Varen, or Varenne originally, was considered the dark horse in trotter racing. Always coming up from behind, before eventually going on to become a legendary racing horse. This is our thesis at Varen: build quietly, focus on a long term sustainable ecosystem, and dedicate to building high quality code, an immersive user experience, and provide accessible information to push the defi user experience and user value forward. Varen is a rebrand of an old memecoin called YFL which has been taken over (via formal DAO processed) by a community team, rebranded and token migrated. We're currently transitioning out of supporting a DEX that lost the network effect wars and did not successfully carve out a niche. We're about to drop our first product in partnership with Ren, which will be a DEX-style swap UX for cross-chain for any ERC-20 renASSET supported chains (Dogecoin, BTC, LUNA, FIL, ZEC etc etc). It will allow you to convert any ERC-20 to any native asset Ren supports. So you visit a UI which looks like Uniswap, you can select any token in your wallet ie. $AAVE and you can swap $AAVE to real BTC on the BTC chain or real ZEC on the ZEC chain. The platform takes your $AAVE, converts it into $renBTC and burns $renBTC across the bridge into BTC all in a single transaction behind the scenes, where a retail user is simply connecting their Ethereum wallet, inputting their BTC address and swapping from ERC20 to real BTC. We even support BTC on BTC chain -> Dogecoin on Dogecoin chain in a single transaction using Ethereum as the bridge (BTC -> renBTC -> renDOGECOIN -> Dogecoin).

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Varen (VRN) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Varen(VRN)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

VRN ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 VRN ເຖິງ VND
3,138.511105
1 VRN ເຖິງ AUD
A$0.18486385
1 VRN ເຖິງ GBP
0.08945025
1 VRN ເຖິງ EUR
0.10495496
1 VRN ເຖິງ USD
$0.119267
1 VRN ເຖິງ MYR
RM0.50927009
1 VRN ເຖິງ TRY
4.60012819
1 VRN ເຖິງ JPY
¥17.2817883
1 VRN ເຖິງ RUB
9.86218823
1 VRN ເຖິງ INR
10.09356621
1 VRN ເຖິງ IDR
Rp1,955.19640848
1 VRN ເຖິງ KRW
167.04058952
1 VRN ເຖິງ PHP
6.63840122
1 VRN ເຖິງ EGP
￡E.6.05280025
1 VRN ເຖິງ BRL
R$0.67385855
1 VRN ເຖິງ CAD
C$0.16458846
1 VRN ເຖິງ BDT
14.5386473
1 VRN ເຖິງ NGN
191.13252352
1 VRN ເຖິງ UAH
4.9615072
1 VRN ເຖິງ VES
Bs10.495496
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Rs33.62375264
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฿3.9477377
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NT$3.66268957
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د.إ0.43770989
1 VRN ເຖິງ CHF
Fr0.09779894
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HK$0.92431925
1 VRN ເຖິງ MAD
.د.م1.10441242
1 VRN ເຖິງ MXN
$2.33524786