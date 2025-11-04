Valencia CF Fan Token ລາຄາ (VCF)
Valencia CF Fan Token (VCF) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ $0.100499. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, VCFມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.098229 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.106389, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. VCFລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 4.95, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.098229.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, VCFມີການປ່ຽນແປງ+1.19%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -3.27%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -6.10%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານValencia CF Fan Tokenການຊື້ຂາຍ$ 663.22K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງVCFແມ່ນ6.60Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ10000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.00M.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Valencia CF Fan Token ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0034076256052599.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງValencia CF Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0279911422.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Valencia CF Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0337064601.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Valencia CF Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.06033485573666276.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.0034076256052599
|-3.27%
|30 ມື້
|$ -0.0279911422
|-27.85%
|60 ວັນ
|$ -0.0337064601
|-33.53%
|90 ວັນ
|$ -0.06033485573666276
|-37.51%
The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.
Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.
The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.
