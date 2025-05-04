V3S Share ລາຄາ (VSHARE)
ລາຄາສົດຂອງ V3S Share (VSHARE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00101265USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. VSHARE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດV3S Shareຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- V3S Share ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ --
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງVSHARE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.VSHARE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ V3S Share ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງV3S Share ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001718778.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ V3S Share ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001710103.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ V3S Share ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0008015596914732797.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|--
|30 ມື້
|$ -0.0001718778
|-16.97%
|60 ວັນ
|$ -0.0001710103
|-16.88%
|90 ວັນ
|$ -0.0008015596914732797
|-44.18%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ V3S Share: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
--
--
+3.50%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
V3S Finance, the first ecosystem running around an algorithmic token pegged to VVS on Cronos chain. Build by a team of VVS Diamond holders, V3S is inspired by the most successful algorithmic stablecoin on Fantom: Tomb, and the most prominent algorithmic token project on Cronos: DarkCrypto. V3S Shares (VSHARE) are one of the ways to measure the value of the V3S Protocol and shareholder trust in its ability to maintain V3S close to peg. During epoch expansions the protocol mints V3S and distributes it proportionally to all VSHARE holders who have staked their tokens in the boardroom. VSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the V3S finance ecosystem.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 VSHARE ເຖິງ VND
₫26.64788475
|1 VSHARE ເຖິງ AUD
A$0.0015696075
|1 VSHARE ເຖິງ GBP
￡0.0007594875
|1 VSHARE ເຖິງ EUR
€0.000891132
|1 VSHARE ເຖິງ USD
$0.00101265
|1 VSHARE ເຖິງ MYR
RM0.0043240155
|1 VSHARE ເຖິງ TRY
₺0.0390579105
|1 VSHARE ເຖິງ JPY
¥0.146732985
|1 VSHARE ເຖິງ RUB
₽0.0837360285
|1 VSHARE ເຖິງ INR
₹0.0857005695
|1 VSHARE ເຖິງ IDR
Rp16.600817016
|1 VSHARE ເຖິງ KRW
₩1.418277084
|1 VSHARE ເຖິງ PHP
₱0.056364099
|1 VSHARE ເຖິງ EGP
￡E.0.0513919875
|1 VSHARE ເຖິງ BRL
R$0.0057214725
|1 VSHARE ເຖິງ CAD
C$0.001397457
|1 VSHARE ເຖິງ BDT
৳0.123442035
|1 VSHARE ເຖິງ NGN
₦1.622832384
|1 VSHARE ເຖິງ UAH
₴0.04212624
|1 VSHARE ເຖິງ VES
Bs0.0891132
|1 VSHARE ເຖິງ PKR
Rs0.285486288
|1 VSHARE ເຖິງ KZT
₸0.521170449
|1 VSHARE ເຖິງ THB
฿0.033518715
|1 VSHARE ເຖິງ TWD
NT$0.0310984815
|1 VSHARE ເຖິງ AED
د.إ0.0037164255
|1 VSHARE ເຖິງ CHF
Fr0.000830373
|1 VSHARE ເຖິງ HKD
HK$0.0078480375
|1 VSHARE ເຖິງ MAD
.د.م0.009377139
|1 VSHARE ເຖິງ MXN
$0.019827687