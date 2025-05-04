Utility NexusMind ລາຄາ (UNMD)

USD

Utility NexusMind (UNMD) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$1.73
$1.73$1.73
-5.40%(1D)

ລາຄາຂອງ Utility NexusMind (UNMD) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Utility NexusMind (UNMD) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.73USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. UNMD ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດUtility NexusMindຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 6.35K USD
- Utility NexusMind ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -5.48%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງUNMD ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.UNMD MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Utility NexusMind (UNMD) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Utility NexusMind ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.100465226847405.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງUtility NexusMind ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0738024920.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Utility NexusMind ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.5109096550.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Utility NexusMind ຖຶງ USD ເປັນ $ -4.129791442896217.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.100465226847405-5.48%
30 ມື້$ +0.0738024920+4.27%
60 ວັນ$ -0.5109096550-29.53%
90 ວັນ$ -4.129791442896217-70.47%

Utility NexusMind (UNMD) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Utility NexusMind: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 1.73
$ 1.73$ 1.73

$ 1.87
$ 1.87$ 1.87

$ 115.46
$ 115.46$ 115.46

-4.69%

-5.48%

+2.06%

Utility NexusMind (UNMD) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.35K
$ 6.35K$ 6.35K

0.00
0.00 0.00

ແມ່ນຫຍັງ Utility NexusMind (UNMD)

"NexusMind is a revolutionary decentralized social software that has been dubbed the ""Twitter Killer"". UNMD is the utility token with fixed supply of 1 billion tokens and could been earned when users contribute on site.The app is built on the cutting-edge decentralized network Nostr, which provides users with greater control over their social media experience. With NexusMind, users can enjoy a more secure and private social networking experience that is not controlled by a central authority. Unlike traditional social media platforms, NexusMind allows users to connect with others in a completely decentralized and transparent manner, ensuring that users remain in control of their data at all times. Additionally, NexusMind offers a wide range of innovative features and tools that enable users to customize their experience to their liking, including customizable profiles, real-time messaging, and advanced privacy settings. With its user-centric design and state-of-the-art technology, NexusMind is poised to revolutionize the world of social media and usher in a new era of decentralized networking."

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Utility NexusMind(UNMD)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

UNMD ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 UNMD ເຖິງ VND
45,524.95
1 UNMD ເຖິງ AUD
A$2.6815
1 UNMD ເຖິງ GBP
1.2975
1 UNMD ເຖິງ EUR
1.5224
1 UNMD ເຖິງ USD
$1.73
1 UNMD ເຖິງ MYR
RM7.3871
1 UNMD ເຖິງ TRY
66.7261
1 UNMD ເຖິງ JPY
¥250.677
1 UNMD ເຖິງ RUB
143.0537
1 UNMD ເຖິງ INR
146.4099
1 UNMD ເຖິງ IDR
Rp28,360.6512
1 UNMD ເຖິງ KRW
2,422.9688
1 UNMD ເຖິງ PHP
96.2918
1 UNMD ເຖິງ EGP
￡E.87.7975
1 UNMD ເຖິງ BRL
R$9.7745
1 UNMD ເຖິງ CAD
C$2.3874
1 UNMD ເຖິງ BDT
210.887
1 UNMD ເຖິງ NGN
2,772.4288
1 UNMD ເຖິງ UAH
71.968
1 UNMD ເຖິງ VES
Bs152.24
1 UNMD ເຖິງ PKR
Rs487.7216
1 UNMD ເຖິງ KZT
890.3618
1 UNMD ເຖິງ THB
฿57.263
1 UNMD ເຖິງ TWD
NT$53.1283
1 UNMD ເຖິງ AED
د.إ6.3491
1 UNMD ເຖິງ CHF
Fr1.4186
1 UNMD ເຖິງ HKD
HK$13.4075
1 UNMD ເຖິງ MAD
.د.م16.0198
1 UNMD ເຖິງ MXN
$33.8734