ລາຄາສົດUnit Plasmaຂອງມື້ນີ້0.250371 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດUXPLລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວUXPLໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ UXPL

UXPL ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ UXPL

UXPL Tokenomics

UXPL ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ Unit Plasma

Unit Plasma ລາຄາ (UXPL)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 UXPL ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.249847
$0.249847$0.249847
-7.80%1D
mexc
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ.
USD
Unit Plasma (UXPL) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:58:20 (UTC+8)

Unit Plasma (UXPL)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.247428
$ 0.247428$ 0.247428
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.288724
$ 0.288724$ 0.288724
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.247428
$ 0.247428$ 0.247428

$ 0.288724
$ 0.288724$ 0.288724

$ 1.57
$ 1.57$ 1.57

$ 0.247428
$ 0.247428$ 0.247428

-2.84%

-8.25%

-31.26%

-31.26%

Unit Plasma (UXPL) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.250371. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, UXPLມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.247428 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.288724, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. UXPLລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 1.57, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.247428.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, UXPLມີການປ່ຽນແປງ-2.84%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -8.25%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -31.26%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Unit Plasma (UXPL) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 90.15M
$ 90.15M$ 90.15M

--
----

$ 2.50B
$ 2.50B$ 2.50B

360.06M
360.06M 360.06M

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານUnit Plasmaການຊື້ຂາຍ$ 90.15M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງUXPLແມ່ນ360.06Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ10000000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 2.50B.

Unit Plasma (UXPL) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Unit Plasma ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0225206029657025.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງUnit Plasma ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.1794664085.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Unit Plasma ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Unit Plasma ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0225206029657025-8.25%
30 ມື້$ -0.1794664085-71.68%
60 ວັນ$ 0--
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ Unit Plasma (UXPL)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Unit Plasma ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Unit Plasma (UXPL) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Unit Plasma (UXPL) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບUnit Plasma.

ກວດເບິ່ງການUnit Plasmaຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

UXPL ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Unit Plasma (UXPL) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງUnit Plasma (UXPL) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ UXPL ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Unit Plasma(UXPL)

ມື້ນີ້ມີUnit Plasma (UXPL) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ UXPLແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.250371 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາUXPLປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​UXPLປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.250371. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງUnit Plasma?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງUXPL​ແມ່ນ​$ 90.15M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງUXPL?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນUXPLແມ່ນ 360.06M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງUXPL?
UXPL ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 1.57 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງUXPL?
UXPLຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.247428 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດUXPL?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການUXPLແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້UXPLຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
UXPL ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງUXPLການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:58:20 (UTC+8)

Unit Plasma (UXPL) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

