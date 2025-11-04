UFO Gaming ລາຄາ (UFO)
-0.27%
-6.44%
-16.42%
-16.42%
UFO Gaming (UFO) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ --. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, UFOມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. UFOລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, UFOມີການປ່ຽນແປງ-0.27%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -6.44%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -16.42%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານUFO Gamingການຊື້ຂາຍ$ 1.37M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງUFOແມ່ນ25.76Tກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ25757575757575.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.37M.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ UFO Gaming ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງUFO Gaming ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ UFO Gaming ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ UFO Gaming ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-6.44%
|30 ມື້
|$ 0
|-34.43%
|60 ວັນ
|$ 0
|-84.12%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.
For everything $UFO-related, the $UFO token will be required. You will need it to interact with any element of our ecosystem. Our token's usefulness may be divided into three categories:
$UFO, Plasma Points and UAP.
• $UFO 100% community owned.
• Earn Plasma Points from single staking $UFO or UFO-ETH LP pool in the Cosmos and Redeem Origin UFOep. Origin UFOep is needed to play our first game, ‘Super Galactic’.
• UAP is required to purchase, trade, and fuse (breed) NFTs inside of the game. It can only be obtained by playing Super Galactic.
Launchpad: Stake your UFO tokens or own land on the games' dedicated planet to get tiered access to some of the most highly anticipated gaming projects adds to the Dark Metaverse.
Multi-chain: Our Dark Metaverse is not only limited to one chain. It will be multichain. UFO will be launching games on some of the most reputable chains, covering a broad genre of games and different niches of L1 and L2s.
One Game, One Planet, Interoperability.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງUFO Gaming (UFO) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ UFO ດຽວນີ້!
|ເວລາ (UTC+8)
|ປະເພດ
|ຂໍ້ມູນ
|11-04 05:28:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
|11-04 03:53:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
|11-03 17:18:56
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
