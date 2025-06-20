ໂລໂກ້ TWIN Asset Token iNVDA Short

TWIN Asset Token iNVDA Short ລາຄາ (INVDA)

USD

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$88.24
$88.24$88.24
0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 88.24USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 30.54KUSD. INVDA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດTWIN Asset Token iNVDA Shortຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- TWIN Asset Token iNVDA Short ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.01%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 346.10 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງINVDA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.INVDA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ TWIN Asset Token iNVDA Short ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00570541.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງTWIN Asset Token iNVDA Short ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TWIN Asset Token iNVDA Short ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TWIN Asset Token iNVDA Short ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00570541+0.01%
30 ມື້$ 0--
60 ວັນ$ 0--
90 ວັນ$ 0--

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ TWIN Asset Token iNVDA Short: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 88.21
$ 88.21$ 88.21

$ 88.29
$ 88.29$ 88.29

$ 90.31
$ 90.31$ 90.31

--

+0.01%

-1.54%

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 30.54K
$ 30.54K$ 30.54K

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346.10
346.10 346.10

ແມ່ນຫຍັງ TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA)

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) ຊັບພະຍາກອນ

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TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງTWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ INVDA ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ TWIN Asset Token iNVDA Short(INVDA)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

INVDA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 INVDA ເຖິງ VND
2,322,035.6
1 INVDA ເຖິງ AUD
A$135.8896
1 INVDA ເຖິງ GBP
65.2976
1 INVDA ເຖິງ EUR
76.7688
1 INVDA ເຖິງ USD
$88.24
1 INVDA ເຖິງ MYR
RM375.02
1 INVDA ເຖິງ TRY
3,489.0096
1 INVDA ເຖິງ JPY
¥12,838.0376
1 INVDA ເຖິງ RUB
6,915.3688
1 INVDA ເຖິງ INR
7,653.0552
1 INVDA ເຖິງ IDR
Rp1,446,557.1456
1 INVDA ເຖິງ KRW
121,542.6584
1 INVDA ເຖິງ PHP
5,057.9168
1 INVDA ເຖິງ EGP
￡E.4,470.2384
1 INVDA ເຖິງ BRL
R$484.4376
1 INVDA ເຖິງ CAD
C$120.8888
1 INVDA ເຖິງ BDT
10,781.1632
1 INVDA ເຖິງ NGN
136,593.7552
1 INVDA ເຖິງ UAH
3,680.4904
1 INVDA ເຖິງ VES
Bs9,000.48
1 INVDA ເຖິງ PKR
Rs25,003.6864
1 INVDA ເຖິງ KZT
45,886.5648
1 INVDA ເຖິງ THB
฿2,891.6248
1 INVDA ເຖິງ TWD
NT$2,611.0216
1 INVDA ເຖິງ AED
د.إ323.8408
1 INVDA ເຖິງ CHF
Fr71.4744
1 INVDA ເຖິງ HKD
HK$691.8016
1 INVDA ເຖິງ MAD
.د.م807.396
1 INVDA ເຖິງ MXN
$1,680.972