Turbos Finance ລາຄາ (TURBOS)
ລາຄາສົດຂອງ Turbos Finance (TURBOS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00169882USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 3.17MUSD. TURBOS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດTurbos Financeຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Turbos Finance ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -4.40%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.86B USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງTURBOS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.TURBOS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Turbos Finance ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງTurbos Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0008169548.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Turbos Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0004697269.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Turbos Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0008636425643602713.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-4.40%
|30 ມື້
|$ +0.0008169548
|+48.09%
|60 ວັນ
|$ +0.0004697269
|+27.65%
|90 ວັນ
|$ -0.0008636425643602713
|-33.70%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Turbos Finance: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-1.49%
-4.40%
-3.62%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
What is the project about? Turbos Finance is a non-custodial and hyper-efficient decentralized exchange (DEX), backed by Jump Crypto and Mysten Labs. Built on Sui since June 2022, Turbos brings a universal notion of digital asset ownership and unprecedented horizontal scalability to DeFi. What makes your project unique? User-friendly DEX Our platform offers user-centric and intuitive trading features in token swap, liquidity provision and token bridging. Unique social features are added to create a seamless and efficient trading experience for our users. Smart Routing With smart routing, users can trade assets amongst liquidity pools. This pioneering feature calculates the best route based on available liquidity and swap fees in each pool, ensuring users get the best possible rate for their trades. One-off liquidity layer Serving as a one-stop-shop solution in the Sui ecosystem, we are the ultimate liquidity powerhouse with concentrated liquidity AMM, TurboStar (launchpad), TurbosBoost and perpetual trading offered all-in-one. History of your project. We deployed on Sui devnet since June 2022. What’s next for your project? Q2 2023 Testnet Smart contract audit IDO/IEO TurboStar launchpad TurbosBoost campaign Social trading feature enhancement Q3 2023 Perpetual AMM What can your token be used for? TURBOS, the protocol token on Turbos Finance, is underpinned by a strong token infrastructure designed to provide incentives, rewards, and various utilities for community members, fostering a thriving and dynamic ecosystem.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 TURBOS ເຖິງ VND
₫44.7044483
|1 TURBOS ເຖິງ AUD
A$0.002633171
|1 TURBOS ເຖິງ GBP
￡0.001274115
|1 TURBOS ເຖິງ EUR
€0.0014949616
|1 TURBOS ເຖິງ USD
$0.00169882
|1 TURBOS ເຖິງ MYR
RM0.0072539614
|1 TURBOS ເຖິງ TRY
₺0.0655234874
|1 TURBOS ເຖິງ JPY
¥0.246159018
|1 TURBOS ເຖິງ RUB
₽0.1404754258
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₹0.1437711366
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Rp27.8495037408
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₩2.3792993392
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৳0.207086158
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₦2.7224609792
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Fr0.0013930324
|1 TURBOS ເຖິງ HKD
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$0.0332628956