TrustNFT ລາຄາ (TRUSTNFT)
ລາຄາສົດຂອງ TrustNFT (TRUSTNFT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00013735USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. TRUSTNFT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດTrustNFTຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- TrustNFT ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -0.76%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງTRUSTNFT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.TRUSTNFT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ TrustNFT ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງTrustNFT ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000004516.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TrustNFT ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000027733.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TrustNFT ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000051801188333306.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-0.76%
|30 ມື້
|$ +0.0000004516
|+0.33%
|60 ວັນ
|$ -0.0000027733
|-2.01%
|90 ວັນ
|$ -0.0000051801188333306
|-3.63%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ TrustNFT: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.35%
-0.76%
-0.63%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
TrustNFT is a platform powered by AI and big data which accurately evaluates NFTs and unlocks their potential for use as loan collateral, which allows users to combine DeFi with NFTs to earn yield on selected NFT-backed loans. Our platform was designed to solve major problems in the NFT ecosystem, such as: low liquidity; investment risk; monetization of assets; and – most importantly – the problem of evaluating NFTs. There are already some platforms in the market offering NFT collateralized loans. But there is no reliable way or product to evaluate NFTs. Without accurate evaluation all solutions of using NFTs as collateral are pointless, this is why we focus all our resources and attention on solving this issue and we chose to empower Artificial intelligence and Big data to solve this problem. The result of our work is - NFTs Evaluation Machine MVP, you can try it out on trustnft.org. We started building our platform – an NFT Evaluation Machine – at the beginning of 2021. Our platform not only uses data sources from blockchain, but also learns to define trends in the NFT and cryptocurrency markets. Today, our MVP is functional, and it learns and improves every day. This is our main advantage, and the unique factor which differentiates us from other platforms that offer NFT-collateralized loans.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 TRUSTNFT ເຖິງ VND
₫3.61436525
|1 TRUSTNFT ເຖິງ AUD
A$0.0002128925
|1 TRUSTNFT ເຖິງ GBP
￡0.0001030125
|1 TRUSTNFT ເຖິງ EUR
€0.000120868
|1 TRUSTNFT ເຖິງ USD
$0.00013735
|1 TRUSTNFT ເຖິງ MYR
RM0.0005864845
|1 TRUSTNFT ເຖິງ TRY
₺0.0052975895
|1 TRUSTNFT ເຖິງ JPY
¥0.019902015
|1 TRUSTNFT ເຖິງ RUB
₽0.0113574715
|1 TRUSTNFT ເຖິງ INR
₹0.0116239305
|1 TRUSTNFT ເຖິງ IDR
Rp2.251638984
|1 TRUSTNFT ເຖິງ KRW
₩0.192366916
|1 TRUSTNFT ເຖິງ PHP
₱0.007644901
|1 TRUSTNFT ເຖິງ EGP
￡E.0.0069705125
|1 TRUSTNFT ເຖິງ BRL
R$0.0007760275
|1 TRUSTNFT ເຖິງ CAD
C$0.000189543
|1 TRUSTNFT ເຖິງ BDT
৳0.016742965
|1 TRUSTNFT ເຖິງ NGN
₦0.220111616
|1 TRUSTNFT ເຖິງ UAH
₴0.00571376
|1 TRUSTNFT ເຖິງ VES
Bs0.0120868
|1 TRUSTNFT ເຖິງ PKR
Rs0.038721712
|1 TRUSTNFT ເຖິງ KZT
₸0.070688551
|1 TRUSTNFT ເຖິງ THB
฿0.004546285
|1 TRUSTNFT ເຖິງ TWD
NT$0.0042180185
|1 TRUSTNFT ເຖິງ AED
د.إ0.0005040745
|1 TRUSTNFT ເຖິງ CHF
Fr0.000112627
|1 TRUSTNFT ເຖິງ HKD
HK$0.0010644625
|1 TRUSTNFT ເຖິງ MAD
.د.م0.001271861
|1 TRUSTNFT ເຖິງ MXN
$0.002689313