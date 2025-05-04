ໂລໂກ້ TRRXITTE International

TRRXITTE International ລາຄາ (TRRXITTE)

USD

TRRXITTE International (TRRXITTE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.01365785
$0.01365785$0.01365785
+5.20%(1D)

ລາຄາຂອງ TRRXITTE International (TRRXITTE) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ TRRXITTE International (TRRXITTE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.01365785USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.37MUSD. TRRXITTE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດTRRXITTE Internationalຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- TRRXITTE International ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +5.29%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 100.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງTRRXITTE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.TRRXITTE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

TRRXITTE International (TRRXITTE) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ TRRXITTE International ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00068652.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງTRRXITTE International ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.3341765984.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TRRXITTE International ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.3347496122.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TRRXITTE International ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0131393771734940086.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00068652+5.29%
30 ມື້$ +0.3341765984+2,446.77%
60 ວັນ$ +0.3347496122+2,450.97%
90 ວັນ$ +0.0131393771734940086+2,534.25%

TRRXITTE International (TRRXITTE) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ TRRXITTE International: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.01284489
$ 0.01284489$ 0.01284489

$ 0.02074306
$ 0.02074306$ 0.02074306

$ 3.77
$ 3.77$ 3.77

+0.82%

+5.29%

+2,911.83%

TRRXITTE International (TRRXITTE) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

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100.00M
100.00M 100.00M

ແມ່ນຫຍັງ TRRXITTE International (TRRXITTE)

TRRXITTE International is a leading technology company that specializes in blockchain-based solutions and decentralized applications (dApps).

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

TRRXITTE International (TRRXITTE) ຊັບພະຍາກອນ

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ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

TRRXITTE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 TRRXITTE ເຖິງ VND
359.40632275
1 TRRXITTE ເຖິງ AUD
A$0.0211696675
1 TRRXITTE ເຖິງ GBP
0.0102433875
1 TRRXITTE ເຖິງ EUR
0.012018908
1 TRRXITTE ເຖິງ USD
$0.01365785
1 TRRXITTE ເຖິງ MYR
RM0.0583190195
1 TRRXITTE ເຖິງ TRY
0.5267832745
1 TRRXITTE ເຖິງ JPY
¥1.979022465
1 TRRXITTE ເຖິງ RUB
1.1293676165
1 TRRXITTE ເຖິງ INR
1.1558638455
1 TRRXITTE ເຖິງ IDR
Rp223.899144504
1 TRRXITTE ເຖິງ KRW
19.128638396
1 TRRXITTE ເຖິງ PHP
0.760195931
1 TRRXITTE ເຖິງ EGP
￡E.0.693272466
1 TRRXITTE ເຖິງ BRL
R$0.0771668525
1 TRRXITTE ເຖິງ CAD
C$0.018847833
1 TRRXITTE ເຖິງ BDT
1.664891915
1 TRRXITTE ເຖິງ NGN
21.887524096
1 TRRXITTE ເຖິງ UAH
0.56816656
1 TRRXITTE ເຖິງ VES
Bs1.2018908
1 TRRXITTE ເຖິງ PKR
Rs3.850421072
1 TRRXITTE ເຖິງ KZT
7.029149081
1 TRRXITTE ເຖິງ THB
฿0.452074835
1 TRRXITTE ເຖິງ TWD
NT$0.4194325735
1 TRRXITTE ເຖິງ AED
د.إ0.0501243095
1 TRRXITTE ເຖິງ CHF
Fr0.011199437
1 TRRXITTE ເຖິງ HKD
HK$0.1058483375
1 TRRXITTE ເຖິງ MAD
.د.م0.126471691
1 TRRXITTE ເຖິງ MXN
$0.267420703