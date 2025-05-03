ໂລໂກ້ Trip

Trip ລາຄາ (TRIP)

USD

Trip (TRIP) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$6.97
$6.97$6.97
+0.30%(1D)

ລາຄາຂອງ Trip (TRIP) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Trip (TRIP) ມື້ນີ້ແມ່ນ 6.97USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 205.55MUSD. TRIP ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດTripຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Trip ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.35%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 29.50M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງTRIP ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.TRIP MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Trip (TRIP) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Trip ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.02448811.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງTrip ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.7168491660.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Trip ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Trip ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.02448811+0.35%
30 ມື້$ +0.7168491660+10.28%
60 ວັນ$ 0--
90 ວັນ$ 0--

Trip (TRIP) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Trip: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 6.89
$ 6.89$ 6.89

$ 6.99
$ 6.99$ 6.99

$ 6.99
$ 6.99$ 6.99

+0.86%

+0.35%

+4.32%

Trip (TRIP) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 205.55M
$ 205.55M$ 205.55M

--
----

29.50M
29.50M 29.50M

ແມ່ນຫຍັງ Trip (TRIP)

Trip Token is a blockchain-powered platform aiming to revolutionize the travel and tourism industry by providing a seamless, secure, and rewarding experience for travelers and stakeholders. Key Features: Utilizes DeFi principles to ensure accessible, secure, and transparent transactions within the platform. Facilitates financial transactions both within the Trip Token ecosystem and beyond, promoting a comprehensive tourism experience. Acts as a smart assistant for travelers, guiding them through all stages of their journey and offering personalized experiences based on user preferences. Seamless Integration: Integrates services from diverse providers within a single platform, enhancing convenience for users.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Trip(TRIP)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

TRIP ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 TRIP ເຖິງ VND
183,415.55
1 TRIP ເຖິງ AUD
A$10.8035
1 TRIP ເຖິງ GBP
5.2275
1 TRIP ເຖິງ EUR
6.1336
1 TRIP ເຖິງ USD
$6.97
1 TRIP ເຖິງ MYR
RM29.7619
1 TRIP ເຖິງ TRY
268.8329
1 TRIP ເຖິງ JPY
¥1,009.953
1 TRIP ເຖິງ RUB
576.6978
1 TRIP ເຖິງ INR
589.8711
1 TRIP ເຖິງ IDR
Rp114,262.2768
1 TRIP ເຖິງ KRW
9,761.9032
1 TRIP ເຖິງ PHP
387.9502
1 TRIP ເຖິງ EGP
￡E.353.7972
1 TRIP ເຖິງ BRL
R$39.3805
1 TRIP ເຖິງ CAD
C$9.6186
1 TRIP ເຖິງ BDT
849.643
1 TRIP ເຖິງ NGN
11,169.8432
1 TRIP ເຖິງ UAH
289.952
1 TRIP ເຖິງ VES
Bs599.42
1 TRIP ເຖິງ PKR
Rs1,964.9824
1 TRIP ເຖິງ KZT
3,587.1802
1 TRIP ເຖິງ THB
฿230.707
1 TRIP ເຖິງ TWD
NT$214.0487
1 TRIP ເຖິງ AED
د.إ25.5799
1 TRIP ເຖິງ CHF
Fr5.7154
1 TRIP ເຖິງ HKD
HK$54.0175
1 TRIP ເຖິງ MAD
.د.م64.5422
1 TRIP ເຖິງ MXN
$136.4726