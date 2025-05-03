ໂລໂກ້ Trinity Network Credit

Trinity Network Credit ລາຄາ (TNC)

USD

Trinity Network Credit (TNC) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00010039
$0.00010039$0.00010039
+0.30%(1D)

ລາຄາຂອງ Trinity Network Credit (TNC) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Trinity Network Credit (TNC) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00010039USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 48.79KUSD. TNC ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດTrinity Network Creditຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Trinity Network Credit ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.33%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 486.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງTNC ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.TNC MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Trinity Network Credit (TNC) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Trinity Network Credit ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງTrinity Network Credit ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000101866.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Trinity Network Credit ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000042955.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Trinity Network Credit ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.00003348963965079064.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+0.33%
30 ມື້$ +0.0000101866+10.15%
60 ວັນ$ +0.0000042955+4.28%
90 ວັນ$ -0.00003348963965079064-25.01%

Trinity Network Credit (TNC) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Trinity Network Credit: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00010004
$ 0.00010004$ 0.00010004

$ 0.00010096
$ 0.00010096$ 0.00010096

$ 0.406298
$ 0.406298$ 0.406298

+0.04%

+0.33%

+1.08%

Trinity Network Credit (TNC) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 48.79K
$ 48.79K$ 48.79K

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486.00M
486.00M 486.00M

ແມ່ນຫຍັງ Trinity Network Credit (TNC)

Trinity acts as a lightning network for NEO in order to achieve real-time payments, low transaction fees, scalability, and privacy protection for NEO assets. Using state channel technology, Trinity will significantly increase blockchain throughput for NEP-5 token transfers.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Trinity Network Credit (TNC) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Trinity Network Credit(TNC)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

TNC ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 TNC ເຖິງ VND
2.64176285
1 TNC ເຖິງ AUD
A$0.0001556045
1 TNC ເຖິງ GBP
0.0000752925
1 TNC ເຖິງ EUR
0.0000883432
1 TNC ເຖິງ USD
$0.00010039
1 TNC ເຖິງ MYR
RM0.0004286653
1 TNC ເຖິງ TRY
0.0038720423
1 TNC ເຖິງ JPY
¥0.014546511
1 TNC ເຖິງ RUB
0.0083062686
1 TNC ເຖິງ INR
0.0084960057
1 TNC ເຖິງ IDR
Rp1.6457374416
1 TNC ເຖິງ KRW
0.1406022184
1 TNC ເຖິງ PHP
0.0055877074
1 TNC ເຖິງ EGP
￡E.0.0050957964
1 TNC ເຖິງ BRL
R$0.0005672035
1 TNC ເຖິງ CAD
C$0.0001385382
1 TNC ເຖິງ BDT
0.012237541
1 TNC ເຖິງ NGN
0.1608809984
1 TNC ເຖິງ UAH
0.004176224
1 TNC ເຖິງ VES
Bs0.00863354
1 TNC ເຖິງ PKR
Rs0.0283019488
1 TNC ເຖິງ KZT
0.0516667174
1 TNC ເຖິງ THB
฿0.003322909
1 TNC ເຖິງ TWD
NT$0.0030829769
1 TNC ເຖິງ AED
د.إ0.0003684313
1 TNC ເຖິງ CHF
Fr0.0000823198
1 TNC ເຖິງ HKD
HK$0.0007780225
1 TNC ເຖິງ MAD
.د.م0.0009296114
1 TNC ເຖິງ MXN
$0.0019656362