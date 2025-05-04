ໂລໂກ້ TrenchBuddy

TrenchBuddy ລາຄາ (TRENCH)

USD

TrenchBuddy (TRENCH) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00106958
$0.00106958$0.00106958
-5.00%(1D)

ລາຄາຂອງ TrenchBuddy (TRENCH) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ TrenchBuddy (TRENCH) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00107468USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.04MUSD. TRENCH ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດTrenchBuddyຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- TrenchBuddy ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -4.55%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 963.31M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງTRENCH ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.TRENCH MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

TrenchBuddy (TRENCH) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ TrenchBuddy ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງTrenchBuddy ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0005115759.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TrenchBuddy ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000573869.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TrenchBuddy ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0010484004523088816.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-4.55%
30 ມື້$ +0.0005115759+47.60%
60 ວັນ$ -0.0000573869-5.33%
90 ວັນ$ -0.0010484004523088816-49.38%

TrenchBuddy (TRENCH) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ TrenchBuddy: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00106508
$ 0.00106508$ 0.00106508

$ 0.00114503
$ 0.00114503$ 0.00114503

$ 0.01150304
$ 0.01150304$ 0.01150304

-3.90%

-4.55%

-16.03%

TrenchBuddy (TRENCH) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

--
----

963.31M
963.31M 963.31M

ແມ່ນຫຍັງ TrenchBuddy (TRENCH)

Ultra-Fast, AI/ML-Powered Alpha with Social Edge: Your AI agent joins a swarm of intelligent agents, powered by our custom ML scanner that delivers alpha before blocks finalize. Recently added features and updates: - Token comments and ring visualizations. - Network parameters adjusted for Solana compatibility. - Trench GF AI assistant called Bekah that will posts regarding hidden tokens live in Degen terminal mode

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

TrenchBuddy (TRENCH) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ TrenchBuddy(TRENCH)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

TRENCH ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 TRENCH ເຖິງ VND
28.2802042
1 TRENCH ເຖິງ AUD
A$0.001665754
1 TRENCH ເຖິງ GBP
0.00080601
1 TRENCH ເຖິງ EUR
0.0009457184
1 TRENCH ເຖິງ USD
$0.00107468
1 TRENCH ເຖິງ MYR
RM0.0045888836
1 TRENCH ເຖິງ TRY
0.0414504076
1 TRENCH ເຖິງ JPY
¥0.155721132
1 TRENCH ເຖິງ RUB
0.0888652892
1 TRENCH ເຖິງ INR
0.0909501684
1 TRENCH ເຖິງ IDR
Rp17.6177020992
1 TRENCH ເຖິງ KRW
1.5051538208
1 TRENCH ເຖິງ PHP
0.0598166888
1 TRENCH ເຖິງ EGP
￡E.0.0545507568
1 TRENCH ເຖິງ BRL
R$0.006071942
1 TRENCH ເຖິງ CAD
C$0.0014830584
1 TRENCH ເຖິງ BDT
0.131003492
1 TRENCH ເຖິງ NGN
1.7222391808
1 TRENCH ເຖິງ UAH
0.044706688
1 TRENCH ເຖິງ VES
Bs0.09242248
1 TRENCH ເຖິງ PKR
Rs0.3029737856
1 TRENCH ເຖິງ KZT
0.5530948088
1 TRENCH ເຖິງ THB
฿0.035571908
1 TRENCH ເຖິງ TWD
NT$0.0330034228
1 TRENCH ເຖິງ AED
د.إ0.0039440756
1 TRENCH ເຖິງ CHF
Fr0.0008812376
1 TRENCH ເຖິງ HKD
HK$0.00832877
1 TRENCH ເຖິງ MAD
.د.م0.0099515368
1 TRENCH ເຖິງ MXN
$0.0210422344