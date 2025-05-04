TrenchBuddy ລາຄາ (TRENCH)
ລາຄາສົດຂອງ TrenchBuddy (TRENCH) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00107468USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.04MUSD. TRENCH ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດTrenchBuddyຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- TrenchBuddy ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -4.55%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 963.31M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງTRENCH ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.TRENCH MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ TrenchBuddy ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງTrenchBuddy ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0005115759.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TrenchBuddy ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000573869.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TrenchBuddy ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0010484004523088816.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-4.55%
|30 ມື້
|$ +0.0005115759
|+47.60%
|60 ວັນ
|$ -0.0000573869
|-5.33%
|90 ວັນ
|$ -0.0010484004523088816
|-49.38%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ TrenchBuddy: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-3.90%
-4.55%
-16.03%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Ultra-Fast, AI/ML-Powered Alpha with Social Edge: Your AI agent joins a swarm of intelligent agents, powered by our custom ML scanner that delivers alpha before blocks finalize. Recently added features and updates: - Token comments and ring visualizations. - Network parameters adjusted for Solana compatibility. - Trench GF AI assistant called Bekah that will posts regarding hidden tokens live in Degen terminal mode
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 TRENCH ເຖິງ VND
₫28.2802042
|1 TRENCH ເຖິງ AUD
A$0.001665754
|1 TRENCH ເຖິງ GBP
￡0.00080601
|1 TRENCH ເຖິງ EUR
€0.0009457184
|1 TRENCH ເຖິງ USD
$0.00107468
|1 TRENCH ເຖິງ MYR
RM0.0045888836
|1 TRENCH ເຖິງ TRY
₺0.0414504076
|1 TRENCH ເຖິງ JPY
¥0.155721132
|1 TRENCH ເຖິງ RUB
₽0.0888652892
|1 TRENCH ເຖິງ INR
₹0.0909501684
|1 TRENCH ເຖິງ IDR
Rp17.6177020992
|1 TRENCH ເຖິງ KRW
₩1.5051538208
|1 TRENCH ເຖິງ PHP
₱0.0598166888
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￡E.0.0545507568
|1 TRENCH ເຖິງ BRL
R$0.006071942
|1 TRENCH ເຖິງ CAD
C$0.0014830584
|1 TRENCH ເຖິງ BDT
৳0.131003492
|1 TRENCH ເຖິງ NGN
₦1.7222391808
|1 TRENCH ເຖິງ UAH
₴0.044706688
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Rs0.3029737856
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₸0.5530948088
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฿0.035571908
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د.إ0.0039440756
|1 TRENCH ເຖິງ CHF
Fr0.0008812376
|1 TRENCH ເຖິງ HKD
HK$0.00832877
|1 TRENCH ເຖິງ MAD
.د.م0.0099515368
|1 TRENCH ເຖິງ MXN
$0.0210422344