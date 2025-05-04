ໂລໂກ້ Treble

Treble ລາຄາ (TREB)

USD

Treble (TREB) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.387316
$0.387316$0.387316
+1.30%(1D)

ລາຄາຂອງ Treble (TREB) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Treble (TREB) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.387316USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.82MUSD. TREB ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດTrebleຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Treble ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +1.31%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 4.70M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງTREB ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.TREB MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Treble (TREB) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Treble ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00502534.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງTreble ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0885193288.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Treble ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.1572110608.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Treble ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00502534+1.31%
30 ມື້$ +0.0885193288+22.85%
60 ວັນ$ -0.1572110608-40.58%
90 ວັນ$ 0--

Treble (TREB) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Treble: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.381208
$ 0.381208$ 0.381208

$ 0.392791
$ 0.392791$ 0.392791

$ 0.814964
$ 0.814964$ 0.814964

-0.39%

+1.31%

+22.45%

Treble (TREB) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

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4.70M
4.70M 4.70M

ແມ່ນຫຍັງ Treble (TREB)

Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes: • Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards. Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Treble(TREB)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

TREB ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 TREB ເຖິງ VND
10,192.22054
1 TREB ເຖິງ AUD
A$0.6003398
1 TREB ເຖິງ GBP
0.290487
1 TREB ເຖິງ EUR
0.34083808
1 TREB ເຖິງ USD
$0.387316
1 TREB ເຖິງ MYR
RM1.65383932
1 TREB ເຖິງ TRY
14.93877812
1 TREB ເຖິງ JPY
¥56.1220884
1 TREB ເຖິງ RUB
32.02716004
1 TREB ເຖິງ INR
32.77855308
1 TREB ເຖິງ IDR
Rp6,349.44160704
1 TREB ເຖິງ KRW
542.45929696
1 TREB ເຖິງ PHP
21.55800856
1 TREB ເຖິງ EGP
￡E.19.66016016
1 TREB ເຖິງ BRL
R$2.1883354
1 TREB ເຖິງ CAD
C$0.53449608
1 TREB ເຖິງ BDT
47.2138204
1 TREB ເຖິງ NGN
620.69712896
1 TREB ເຖິງ UAH
16.1123456
1 TREB ເຖິງ VES
Bs33.309176
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Rs109.19212672
1 TREB ເຖິງ KZT
199.33605256
1 TREB ເຖິງ THB
฿12.8201596
1 TREB ເຖິງ TWD
NT$11.89447436
1 TREB ເຖິງ AED
د.إ1.42144972
1 TREB ເຖິງ CHF
Fr0.31759912
1 TREB ເຖິງ HKD
HK$3.001699
1 TREB ເຖິງ MAD
.د.م3.58654616
1 TREB ເຖິງ MXN
$7.58364728