ໂລໂກ້ TRALA TOKEN

TRALA TOKEN ລາຄາ (TRALA)

USD

TRALA TOKEN (TRALA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.01182309
$0.01182309$0.01182309
+3.50%(1D)

ລາຄາຂອງ TRALA TOKEN (TRALA) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ TRALA TOKEN (TRALA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.01182309USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 332.95KUSD. TRALA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດTRALA TOKENຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- TRALA TOKEN ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +3.58%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 28.16M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງTRALA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.TRALA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

TRALA TOKEN (TRALA) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ TRALA TOKEN ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00040882.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງTRALA TOKEN ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0056523899.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TRALA TOKEN ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0073094468.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TRALA TOKEN ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0274243129048529.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00040882+3.58%
30 ມື້$ -0.0056523899-47.80%
60 ວັນ$ -0.0073094468-61.82%
90 ວັນ$ -0.0274243129048529-69.87%

TRALA TOKEN (TRALA) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ TRALA TOKEN: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.01140441
$ 0.01140441$ 0.01140441

$ 0.01315285
$ 0.01315285$ 0.01315285

$ 0.178927
$ 0.178927$ 0.178927

-0.83%

+3.58%

-31.87%

TRALA TOKEN (TRALA) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 332.95K
$ 332.95K$ 332.95K

--
----

28.16M
28.16M 28.16M

ແມ່ນຫຍັງ TRALA TOKEN (TRALA)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

TRALA TOKEN (TRALA) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ TRALA TOKEN(TRALA)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

TRALA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 TRALA ເຖິງ VND
311.12461335
1 TRALA ເຖິງ AUD
A$0.0183257895
1 TRALA ເຖິງ GBP
0.0088673175
1 TRALA ເຖິງ EUR
0.0104043192
1 TRALA ເຖິງ USD
$0.01182309
1 TRALA ເຖິງ MYR
RM0.0504845943
1 TRALA ເຖິງ TRY
0.4560165813
1 TRALA ເຖິງ JPY
¥1.713165741
1 TRALA ເຖິງ RUB
0.9776513121
1 TRALA ເຖິງ INR
1.0005881067
1 TRALA ເຖິງ IDR
Rp193.8211165296
1 TRALA ເຖິງ KRW
16.5589469304
1 TRALA ເຖິງ PHP
0.6580731894
1 TRALA ເຖິງ EGP
￡E.0.6001400484
1 TRALA ເຖິງ BRL
R$0.0668004585
1 TRALA ເຖິງ CAD
C$0.0163158642
1 TRALA ເຖິງ BDT
1.441234671
1 TRALA ເຖິງ NGN
18.9472111104
1 TRALA ເຖິງ UAH
0.491840544
1 TRALA ເຖິງ VES
Bs1.01678574
1 TRALA ເຖິງ PKR
Rs3.3331655328
1 TRALA ເຖິງ KZT
6.0848714994
1 TRALA ເຖິງ THB
฿0.391344279
1 TRALA ເຖິງ TWD
NT$0.3630870939
1 TRALA ເຖິງ AED
د.إ0.0433907403
1 TRALA ເຖິງ CHF
Fr0.0096949338
1 TRALA ເຖິງ HKD
HK$0.0916289475
1 TRALA ເຖິງ MAD
.د.م0.1094818134
1 TRALA ເຖິງ MXN
$0.2314961022