ໂລໂກ້ Trader

Trader ລາຄາ (TDE)

USD

Trader (TDE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$1.71
$1.71$1.71
-19.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Trader (TDE) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Trader (TDE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.71USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.63MUSD. TDE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດTraderຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Trader ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -19.01%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 949.85K USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງTDE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.TDE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Trader (TDE) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Trader ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.401972764765454.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງTrader ຖຶງ USD ເປັນ $ +1.2593766960.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Trader ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.6175194750.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Trader ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.8955993326992057.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.401972764765454-19.01%
30 ມື້$ +1.2593766960+73.65%
60 ວັນ$ +0.6175194750+36.11%
90 ວັນ$ -0.8955993326992057-34.37%

Trader (TDE) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Trader: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 1.71
$ 1.71$ 1.71

$ 2.15
$ 2.15$ 2.15

$ 5.15
$ 5.15$ 5.15

-0.00%

-19.01%

+59.73%

Trader (TDE) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

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949.85K
949.85K 949.85K

ແມ່ນຫຍັງ Trader (TDE)

The Trader token was developed to enable semi-automatic self-valuation. The token appreciation process occurs as follows: Transaction fees are charged on all token movements. These fees are mostly used to purchase assets, aiming at short, medium and long-term profits, which will be reinvested in the project. A portion of the profit obtained from the project's investments will be used to purchase the Trader token itself, which will be sent to a burn/destroy wallet, making the token more scarce. To optimize the profits that the project can offer to investors, a long-term investment approach is recommended, ideally for a full crypto asset market cycle, which lasts approximately four years.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Trader(TDE)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

TDE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 TDE ເຖິງ VND
44,998.65
1 TDE ເຖິງ AUD
A$2.6505
1 TDE ເຖິງ GBP
1.2825
1 TDE ເຖິງ EUR
1.5048
1 TDE ເຖິງ USD
$1.71
1 TDE ເຖິງ MYR
RM7.3017
1 TDE ເຖິງ TRY
65.9547
1 TDE ເຖິງ JPY
¥247.779
1 TDE ເຖິງ RUB
141.3999
1 TDE ເຖິງ INR
144.7173
1 TDE ເຖິງ IDR
Rp28,032.7824
1 TDE ເຖິງ KRW
2,394.9576
1 TDE ເຖິງ PHP
95.1786
1 TDE ເຖິງ EGP
￡E.86.7996
1 TDE ເຖິງ BRL
R$9.6615
1 TDE ເຖິງ CAD
C$2.3598
1 TDE ເຖິງ BDT
208.449
1 TDE ເຖິງ NGN
2,740.3776
1 TDE ເຖິງ UAH
71.136
1 TDE ເຖິງ VES
Bs147.06
1 TDE ເຖິງ PKR
Rs482.0832
1 TDE ເຖິງ KZT
880.0686
1 TDE ເຖິງ THB
฿56.601
1 TDE ເຖິງ TWD
NT$52.5141
1 TDE ເຖິງ AED
د.إ6.2757
1 TDE ເຖິງ CHF
Fr1.4022
1 TDE ເຖິງ HKD
HK$13.2525
1 TDE ເຖິງ MAD
.د.م15.8346
1 TDE ເຖິງ MXN
$33.4818