Traceon AI ລາຄາ (TOAI)
ລາຄາສົດຂອງ Traceon AI (TOAI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.01405487USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 140.52KUSD. TOAI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດTraceon AIຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Traceon AI ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +1.75%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 10.00M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງTOAI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.TOAI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Traceon AI ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00024144.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງTraceon AI ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Traceon AI ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Traceon AI ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.00024144
|+1.75%
|30 ມື້
|$ 0
|--
|60 ວັນ
|$ 0
|--
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Traceon AI: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+1.55%
+1.75%
-44.12%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Traceon AI is an advanced AI-powered platform designed to provide real-time market intelligence and enhance blockchain security. By leveraging quantum neural networks and machine learning algorithms, Traceon AI offers tools for traders and developers to navigate the cryptocurrency landscape with greater confidence and precision. The $TRAI token serves as the utility token within the Traceon AI ecosystem, granting users access to premium features and services. These include: AI Agents for Blockchain Security: Tools like CodeReveal and RugTrace perform deep analysis of smart contracts to detect vulnerabilities and potential threats. AI-Powered Bots for Advanced Crypto Trading: Bots such as Narratron and Influx analyze social media narratives and market trends to provide actionable insights.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 TOAI ເຖິງ VND
₫369.85390405
|1 TOAI ເຖິງ AUD
A$0.0215039511
|1 TOAI ເຖິງ GBP
￡0.0102600551
|1 TOAI ເຖິງ EUR
€0.0122277369
|1 TOAI ເຖິງ USD
$0.01405487
|1 TOAI ເຖິງ MYR
RM0.0594521001
|1 TOAI ເຖິງ TRY
₺0.5512320014
|1 TOAI ເຖິງ JPY
¥2.0316314585
|1 TOAI ເຖິງ RUB
₽1.11033473
|1 TOAI ເຖິງ INR
₹1.2042212616
|1 TOAI ເຖິງ IDR
Rp230.4076680528
|1 TOAI ເຖິງ KRW
₩19.0703503595
|1 TOAI ເຖິງ PHP
₱0.7845428434
|1 TOAI ເຖິງ EGP
￡E.0.6975431981
|1 TOAI ເຖິງ BRL
R$0.0784261746
|1 TOAI ເຖິງ CAD
C$0.0192551719
|1 TOAI ເຖິງ BDT
৳1.7176456627
|1 TOAI ເຖິງ NGN
₦21.9264404922
|1 TOAI ເຖິງ UAH
₴0.5839798485
|1 TOAI ເຖິງ VES
Bs1.37737726
|1 TOAI ເຖິງ PKR
Rs3.9657221192
|1 TOAI ເຖິງ KZT
₸7.152523343
|1 TOAI ເຖິງ THB
฿0.459594249
|1 TOAI ເຖິງ TWD
NT$0.4205217104
|1 TOAI ເຖິງ AED
د.إ0.0515813729
|1 TOAI ເຖິງ CHF
Fr0.0115249934
|1 TOAI ເຖິງ HKD
HK$0.1101901808
|1 TOAI ເຖິງ MAD
.د.م0.1287426092
|1 TOAI ເຖິງ MXN
$0.2680263709