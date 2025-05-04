ໂລໂກ້ Tottenham Hotspur FC Fan Token

Tottenham Hotspur FC Fan Token ລາຄາ (SPURS)

USD

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.76809
$0.76809$0.76809
+33.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.775024USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 6.45MUSD. SPURS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດTottenham Hotspur FC Fan Tokenຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Tottenham Hotspur FC Fan Token ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +34.28%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 8.30M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSPURS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SPURS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Tottenham Hotspur FC Fan Token ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.197859.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງTottenham Hotspur FC Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.4070722107.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Tottenham Hotspur FC Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.1338493573.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Tottenham Hotspur FC Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.2246875826503048.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.197859+34.28%
30 ມື້$ +0.4070722107+52.52%
60 ວັນ$ +0.1338493573+17.27%
90 ວັນ$ -0.2246875826503048-22.47%

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Tottenham Hotspur FC Fan Token: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.56948
$ 0.56948$ 0.56948

$ 0.911949
$ 0.911949$ 0.911949

$ 8.42
$ 8.42$ 8.42

-0.88%

+34.28%

+64.87%

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 6.45M
$ 6.45M$ 6.45M

--
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8.30M
8.30M 8.30M

ແມ່ນຫຍັງ Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Tottenham Hotspur FC Fan Token(SPURS)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SPURS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SPURS ເຖິງ VND
20,394.75656
1 SPURS ເຖິງ AUD
A$1.2012872
1 SPURS ເຖິງ GBP
0.581268
1 SPURS ເຖິງ EUR
0.68202112
1 SPURS ເຖິງ USD
$0.775024
1 SPURS ເຖິງ MYR
RM3.30935248
1 SPURS ເຖິງ TRY
29.89267568
1 SPURS ເຖິງ JPY
¥112.3009776
1 SPURS ເຖິງ RUB
64.08673456
1 SPURS ເຖິງ INR
65.59028112
1 SPURS ເຖິງ IDR
Rp12,705.30944256
1 SPURS ເຖິງ KRW
1,085.46761344
1 SPURS ເຖິງ PHP
43.13783584
1 SPURS ເຖິງ EGP
￡E.39.34021824
1 SPURS ເຖິງ BRL
R$4.3788856
1 SPURS ເຖິງ CAD
C$1.06953312
1 SPURS ເຖິງ BDT
94.4754256
1 SPURS ເຖິງ NGN
1,242.02246144
1 SPURS ເຖິງ UAH
32.2409984
1 SPURS ເຖິງ VES
Bs66.652064
1 SPURS ເຖິງ PKR
Rs218.49476608
1 SPURS ເຖິງ KZT
398.87385184
1 SPURS ເຖິງ THB
฿25.6532944
1 SPURS ເຖິງ TWD
NT$23.80098704
1 SPURS ເຖິງ AED
د.إ2.84433808
1 SPURS ເຖິງ CHF
Fr0.63551968
1 SPURS ເຖິງ HKD
HK$6.006436
1 SPURS ເຖິງ MAD
.د.م7.17672224
1 SPURS ເຖິງ MXN
$15.17496992