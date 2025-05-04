ໂລໂກ້ TOKPIE

TOKPIE ລາຄາ (TKP)

USD

TOKPIE (TKP) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.394565
$0.394565$0.394565
-0.70%(1D)

ລາຄາຂອງ TOKPIE (TKP) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ TOKPIE (TKP) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.395015USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 31.29MUSD. TKP ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດTOKPIEຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- TOKPIE ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.60%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 79.29M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງTKP ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.TKP MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

TOKPIE (TKP) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ TOKPIE ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0023965546858358.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງTOKPIE ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.6025415419.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TOKPIE ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0496646434.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TOKPIE ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.2675598445271102.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0023965546858358-0.60%
30 ມື້$ +0.6025415419+152.54%
60 ວັນ$ -0.0496646434-12.57%
90 ວັນ$ -0.2675598445271102-40.38%

TOKPIE (TKP) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ TOKPIE: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.390886
$ 0.390886$ 0.390886

$ 0.397961
$ 0.397961$ 0.397961

$ 0.894523
$ 0.894523$ 0.894523

-0.39%

-0.60%

+0.36%

TOKPIE (TKP) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 31.29M
$ 31.29M$ 31.29M

--
----

79.29M
79.29M 79.29M

ແມ່ນຫຍັງ TOKPIE (TKP)

TOKPIE is the First Cryptocurrency Exchange Platform with BOUNTY STAKES TRADING service. Holders of the TOKPIE (TKP) token can get up to 500% discount on fees, regular airdrops from newly listed projects, up to 70% referral bonus, access to the bounty stakes depositing and trading, P2P loans with TKP pledged as collateral under 90% LTV, and income from TKP lending (staking). Also, TKP is accepted on Tokpie IEO Launchpad.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

TOKPIE (TKP) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ TOKPIE(TKP)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

TKP ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 TKP ເຖິງ VND
10,394.819725
1 TKP ເຖິງ AUD
A$0.61227325
1 TKP ເຖິງ GBP
0.29626125
1 TKP ເຖິງ EUR
0.3476132
1 TKP ເຖິງ USD
$0.395015
1 TKP ເຖິງ MYR
RM1.68671405
1 TKP ເຖິງ TRY
15.23572855
1 TKP ເຖິງ JPY
¥57.2376735
1 TKP ເຖິງ RUB
32.66379035
1 TKP ເຖິງ INR
33.43011945
1 TKP ເຖິງ IDR
Rp6,475.6547016
1 TKP ເຖິງ KRW
553.2422084
1 TKP ເຖິງ PHP
21.9865349
1 TKP ເຖິງ EGP
￡E.20.0509614
1 TKP ເຖິງ BRL
R$2.23183475
1 TKP ເຖິງ CAD
C$0.5451207
1 TKP ເຖິງ BDT
48.1523285
1 TKP ເຖິງ NGN
633.0352384
1 TKP ເຖິງ UAH
16.432624
1 TKP ເຖິງ VES
Bs33.97129
1 TKP ເຖິງ PKR
Rs111.3626288
1 TKP ເຖິງ KZT
203.2984199
1 TKP ເຖິງ THB
฿13.0749965
1 TKP ເຖິງ TWD
NT$12.13091065
1 TKP ເຖິງ AED
د.إ1.44970505
1 TKP ເຖິງ CHF
Fr0.3239123
1 TKP ເຖິງ HKD
HK$3.06136625
1 TKP ເຖິງ MAD
.د.م3.6578389
1 TKP ເຖິງ MXN
$7.7343937