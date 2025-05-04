Tokenomy ລາຄາ (TEN)
ລາຄາສົດຂອງ Tokenomy (TEN) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.01035371USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.23MUSD. TEN ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດTokenomyຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Tokenomy ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +1.53%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 115.50M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງTEN ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.TEN MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Tokenomy ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00015562.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງTokenomy ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0022243920.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Tokenomy ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0005820307.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Tokenomy ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.00187542534600586.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.00015562
|+1.53%
|30 ມື້
|$ +0.0022243920
|+21.48%
|60 ວັນ
|$ +0.0005820307
|+5.62%
|90 ວັນ
|$ -0.00187542534600586
|-15.33%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Tokenomy: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-2.64%
+1.53%
+4.23%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation. The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users. Starting as a token exchange, Tokenomy’s goal is to become a one-stop platform providing both tokenization and liquidity. The goal is to offer a global token market access on one hand, and the ability for anyone, from small entrepreneurs to large enterprise businesses, to issue proprietary tokens and plug themselves into crypto liquidity pool for reliable and easy crowdfunding on the other. Tokenomy aims to provide a token exchange first, and tokenization platform later which solves the aforementioned issues of token sales, allowing anyone to tokenize their services and products and conduct a crowdfunding. By having a shared login with Bitcoin.co.id, which has over 900,000 users, Tokenomy instantly has access to a huge user pool.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 TEN ເຖິງ VND
₫272.45787865
|1 TEN ເຖິງ AUD
A$0.0160482505
|1 TEN ເຖິງ GBP
￡0.0077652825
|1 TEN ເຖິງ EUR
€0.0091112648
|1 TEN ເຖິງ USD
$0.01035371
|1 TEN ເຖິງ MYR
RM0.0442103417
|1 TEN ເຖິງ TRY
₺0.3993425947
|1 TEN ເຖິງ JPY
¥1.500252579
|1 TEN ເຖິງ RUB
₽0.8561482799
|1 TEN ເຖິງ INR
₹0.8762344773
|1 TEN ເຖິງ IDR
Rp169.7329236624
|1 TEN ເຖິງ KRW
₩14.5009920776
|1 TEN ເຖິງ PHP
₱0.5762874986
|1 TEN ເຖິງ EGP
￡E.0.5255543196
|1 TEN ເຖິງ BRL
R$0.0584984615
|1 TEN ເຖິງ CAD
C$0.0142881198
|1 TEN ເຖິງ BDT
৳1.262117249
|1 TEN ເຖິງ NGN
₦16.5924414976
|1 TEN ເຖິງ UAH
₴0.430714336
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Bs0.89041906
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Rs2.9189179232
|1 TEN ເຖິງ KZT
₸5.3286403886
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฿0.342707801
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NT$0.3179624341
|1 TEN ເຖິງ AED
د.إ0.0379981157
|1 TEN ເຖິງ CHF
Fr0.0084900422
|1 TEN ເຖິງ HKD
HK$0.0802412525
|1 TEN ເຖິງ MAD
.د.م0.0958753546
|1 TEN ເຖິງ MXN
$0.2027256418