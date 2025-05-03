TNQ ລາຄາ (TNQ)
ລາຄາສົດຂອງ TNQ (TNQ) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.001USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 77.55MUSD. TNQ ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດTNQຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- TNQ ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +0.01%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 77.49M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງTNQ ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.TNQ MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ TNQ ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00012021.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງTNQ ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.1725589866.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TNQ ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0818396579.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TNQ ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.2897828135575962.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.00012021
|+0.01%
|30 ມື້
|$ -0.1725589866
|-17.23%
|60 ວັນ
|$ -0.0818396579
|-8.17%
|90 ວັນ
|$ +0.2897828135575962
|+40.74%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ TNQ: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.01%
+0.01%
+0.06%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
TNQ Token: A Fundamental Overview Launched on January 17, 2024, TNQ Token is a digital asset developed by a Malaysian-based team and backed by Trinique, a leading digital private fund company specializing in fund tokenization. TNQ Token aims to empower investors with innovative blockchain-driven investment solutions. Serving as the fundamental unit of the Trinique ecosystem, TNQ Token grants holders rights and access to earn rewards based on their participation in Trinique's underlying asset portfolio through token holding. Core Attributes: Asset-Allocation: TNQ Token stands out by allocating funds to a diversified portfolio across multiple asset classes. This strategy boosts the token's stability, offering investors a dependable foundation for their investments. Innovative Technology: Leveraging blockchain technology, TNQ Token employs smart contracts to facilitate secure and efficient transactions. Decentralized protocols contribute to a trustless environment, ensuring the integrity of the token's operations. Strategic Roadmap: TNQ Token's strategic roadmap outlines key milestones, including plans to expand utility, explore partnerships, and cultivate a robust community. Ongoing research and development initiatives are geared toward enhancing the token's functionality. Community Engagement: TNQ Token prioritizes community engagement through regular updates and educational initiatives. Open communication channels are maintained to foster a sense of belonging among token holders. Compliance and Regulation: Compliance with regulatory standards is a central tenet of TNQ Token's operations. The project is committed to transparent reporting and adherence to industry best practices, ensuring a secure and legally compliant environment for investors.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 TNQ ເຖິງ VND
₫26,341.315
|1 TNQ ເຖິງ AUD
A$1.55155
|1 TNQ ເຖິງ GBP
￡0.75075
|1 TNQ ເຖິງ EUR
€0.88088
|1 TNQ ເຖິງ USD
$1.001
|1 TNQ ເຖິງ MYR
RM4.27427
|1 TNQ ເຖິງ TRY
₺38.60857
|1 TNQ ເຖິງ JPY
¥145.0449
|1 TNQ ເຖິງ RUB
₽82.82274
|1 TNQ ເຖິງ INR
₹84.71463
|1 TNQ ເຖິງ IDR
Rp16,409.83344
|1 TNQ ເຖິງ KRW
₩1,401.96056
|1 TNQ ເຖິງ PHP
₱55.71566
|1 TNQ ເຖິງ EGP
￡E.50.81076
|1 TNQ ເຖິງ BRL
R$5.65565
|1 TNQ ເຖິງ CAD
C$1.38138
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৳122.0219
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₦1,604.16256
|1 TNQ ເຖິງ UAH
₴41.6416
|1 TNQ ເຖິງ VES
Bs86.086
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$19.59958